Послуги експлуатації житлової та комерційної нерухомості в Україні подорожчали до 20% з початку війни - керівник платформи R-Class

Складові обслуговування житлової та комерційної нерухомості в Україні подорожчали до 20% з початку війни, повідомив керівник комплексної платформи R-Class з управління нерухомістю Іван Петюх.

"Витратні матеріали подорожчали до 20%, вартість техобслуговування інженерних систем (ліцензійними сторонніми компаніями) - орієнтовно на 10%", - сказав він.

Як основні складнощі, з якими зіткнулася R-Class у 2022-23 рр., Петюх назвав непередбачені перебої в постачанні електроенергії, тепла та води. За його словами, у зв'язку з цим компанія приділяє системну увагу підвищенню енергоефективності та енергонезалежності. Крім утеплення фасадів фахівці R-Class забезпечили й організували безперебійність електропостачання об'єктів шляхом резервування електричних потужностей із різних ліній підключень від міста, встановлення додаткових дизель-генераторів (потужністю від 15 до 160 кВт), встановлення джерел безперебійного живлення (потужністю від 12 кВт); впровадили резервну систему водопостачання/водовідведення.

Керівник R-Class також зазначив, що оптимізувати витрати на комунальні послуги та збільшити термін експлуатації будівель допомагає впровадження новітніх технологій. За його словами, заощаджувати енергоресурси дають змогу автоматизовані системи теплоспоживання, що розподіляють теплоносій залежно від поточних запитів споживача та зовнішньої температури повітря; система рекуперації повітря; автоматична система газоаналізу в приміщеннях паркінгу, що вмикає/вимикає припливно-витяжну вентиляцію залежно від загазованості повітря; новітні системи кондиціювання повітря (VRV-системи), що дають змогу обігрівати приміщення за зовнішньої температури до -15 на додачу до загальноприйнятої водяної системи кондиціювання повітря (VRV-системи).

Комплексна платформа R-Class з управління та розвитку нерухомості, що працює на ринку з 2008 року, обслуговує понад 300 тис. кв. м. нерухомості. Серед об'єктів - БЦ HILLFORT, БЦ "Михайлівська, 7", ЖК "Покровський Посад", ЖК "Nobel" та ін.