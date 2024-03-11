В Україні у 12 областях посіяли 68,3 тис. га ярих зернових і зернобобових під урожай-2024

Україна станом на 7 березня засіяла ярими зерновими та зернобобовими культурами 68,3 тис. га в 12 областях, які розпочали посівну ярих культур, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, найбільше аграрії посіяли ячменю - 38,9 тис. га, гороху - 23,3 тис. га, пшениці - 4,3 тис. га і вівса - 1,5 тис. га.

Лідирують у проведенні весняної посівної аграрії Одеської області, які посіяли вже 33 тис. га, з яких 0,5 тис. га зайнято пшеницею, 17,5 тис. га - ячменем, 14,3 тис. га - горохом і 0,7 тис. га - вівсом.

У Миколаївській області посіяно 0,7 тис. га пшениці, 11,5 тис. га ячменю, 6 тис. га гороху і 0,2 тис. га вівса; у Тернопільській - 0,8 тис. га пшениці, 4,3 тис. га ячменю та 0,7 тис. га гороху; у Хмельницькій області - 2,2 тис. га ячменю і 0,3 вівса; у Вінницькій області - 1,8 тис. га пшениці, 0,4 тис. га ячменю і 1,2 тис. га гороху.

Мінагрополітики за результатами проведеного в Державному аграрному реєстрі опитування підготовки сільгоспвиробників до посівної кампанії ярих культур під урожай-2024 повідомило, що 70% респондентів планують збільшити площі під соєю в середньому на 21% порівняно з 2023 роком.

Опитування також засвідчило, що під час весняної посівної пріоритетними в українських аграріїв залишаться зернобобові, посівні площі під якими збільшаться на 11%, та ярий ячмінь - на 7%. Очікується, що посівні площі під ярий ріпак збільшаться на 24%, цукровий буряк - на 17%, а під кукурудзу скоротяться на 9%. Потенційно можуть скоротитися площі під соняшником.

Загалом 2024 року посівні площі під ярими культурами можуть скоротитися на 0,5 млн га або на 3,7% порівняно з минулим сезоном, прогнозують у Мінагрополітики.