Економіка

15:44 08.03.2024

Інфляція в Україні в лютому 2024 р. знизилася до 0,3%, у річному виразі - до 4,3% - Держстат

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Інфляція в Україні в лютому 2024 р. знизилася до 0,3%, у річному виразі - до 4,3% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в лютому 2024 року уповільнилося до 0,3% з 0,4% у січні, 0,7% у грудні та 0,5% у листопаді, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Відомство нагадало, що в лютому 2023 року воно було вищим - 0,7%, тож у річному виразі інфляція за підсумками лютого цього року знизилася до 4,3% із 4,7% за підсумками січня та 5,1% - за підсумками грудня та листопада.

Зазначається, що в лютому-24 базова інфляція залишилася на рівні січня - 0,4% після нуля в грудні та 0,3% у листопаді. З урахуванням того, що в лютому-2023 базова інфляція становила 0,5%, у річному виразі вона знизилася за підсумками минулого місяця до 4,5% з 4,6% за підсумками січня.

На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,4%. Найбільше (на 4,4%) подорожчали овочі. На 2,9-0,4% зросли ціни на яловичину, олію, молоко і молочні продукти, безалкогольні напої, рис, хліб, рибу та продукти з риби, фрукти. Водночас на 3,5-0,8% знизилися ціни на яйця, свинину, цукор, м'ясо птиці, соняшникову олію, продукти переробки зернових, сало.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

Одяг та взуття подешевшали на 3,5%, зокрема одяг на 3,5%, взуття - на 3,4%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,2% здебільшого через здешевлення проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 2,1% і пального та мастил на 0,5%.

Як повідомлялося, інфляція в Україні 2023 року знизилася до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року.

Нацбанк України в січні поліпшив прогноз інфляції на 2024 рік із 9,5% до 8,6%. За його оцінками, на кінець першого кварталу вона становитиме 5%, проте потім почне зростати: до 6,6% у другому кварталі й до 8,8% - у третьому.

Уряд на початку листопада покращив прогноз інфляції на 2024 рік з 10,8% до 9,7%.

Теги: #інфляція #держстат

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