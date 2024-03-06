"Укрнафта" отримала незалежну наглядову раду

Загальні збори акціонерів ПАТ "Укрнафта" в середу затвердили склад наглядової ради компанії, до якої ввійшли три незалежні члени та два представники від акціонерів - НАК "Нафтогаз України" та Міністерства оборони.

Згідно з повідомленням на сайті НАК, незалежними членами, обраними за результатами конкурсу, стали Тім Додсон, Іренеуш Фонфара і Дункан Найтінгейл.

При цьому уточнюється, що Додсон має понад 40 років досвіду в галузях видобутку та геології, був виконавчим віцепрезидентом в Equinor і зараз очолює раду директорів норвезької Ennox Technology Sdn Bhd, що спеціалізується на переробці нафтових відходів.

Фонфара - фахівець у фінансовому, промисловому та нафтогазовому секторах із більше ніж 30-річним досвідом роботи, протягом восьми років очолював найбільшу нафтопереробну компанію в країнах Балтії Orlen Lietuva.

Найтінгейл має понад 30 років досвіду у нафтогазовій галузі, є міжнародним експертом із пошуку нафтових і газових резервів у країнах Латинської Америки, Європи, Африки та Близького Сходу, наразі є головним виконавчим директором і членом правління Blacksteel Energy.

Акціонерів компанії представлятимуть Людмила Дараган (Міноборони) та Роза Тапанова ("Нафтогаз"), яка також була представником держави в попередній наглядовій раді "Укрнафти".

Процедура обрання та призначення ради здійснювалася відповідно до керівних принципів ОЕСР із корпоративного управління на підприємствах із державною формою власності.

"Група зробила ще один великий крок до проведення реформи корпоративного управління на стратегічно важливих державних підприємствах України. Ми продовжимо послідовне впровадження корпуправління на всіх ключових підприємствах Групи. Впевнений, що обрання незалежної наглядової ради "Укрнафти" сприятиме ефективності компанії та забезпечить контроль за її діяльністю відповідно до вимог ОЕСР", - зазначив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Як повідомлялося, Ставка верховного головнокомандувача 5 листопада 2022 року вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції "Укрнафти" (за винятком контрольного пакета НАК "Нафтогаз України"). До цього структурам Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова належало близько 42% акцій "Укрнафти".