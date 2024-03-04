"Метінвест" ввів в експлуатацію нову вугільну лаву в Покровську Донецької області на мільйон тонн

Найбільший в Україні виробник коксівного вугілля ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське" (Донецька обл.), що входить до групи "Метінвест", ввів в експлуатацію нову лаву з видобутку коксівного вугілля, що надасть змогу видобути майже мільйон млн тонн вугілля.

Згідно з інформацією компанії в понеділок, 11-ту лаву з видобутку коксівного вугілля в 10-му блоці шахтоуправління "Покровське" було введено в експлуатацію 21 лютого.

При цьому наголошується, що підприємства Покровської вугільної групи, які працюють біля лінії фронту, забезпечують робочими місцями мешканців регіону та переселенців із різних куточків України, розвивають місцеві громади, сплачують податки та підтримують економіку країни. Саме тому запуск нового очисного вибою - значуща подія для регіону та всієї країни.

"Своєчасна підготовка нового очисного вибою - це позитивний результат тривалої та напруженої роботи кожного працівника компанії. Це значуща подія для всього колективу - наше стабільне і впевнене майбутнє. Люди будуть забезпечені роботою і зарплатою, що дуже важливо для колективів, що здійснюють виробництво в прифронтовому регіоні. Крім того, це вагомий внесок у підтримку обороноздатності України та поповнення бюджетів усіх рівнів", - сказав генеральний директор "Метінвест Покровськвугілля" Андрій Акулич.

Також повідомляється, що незважаючи на складні гірничо-геологічні умови, 11-та лава - один із перспективних напрямів у роботі компанії. Запаси лави завдовжки 242 метри становлять 993 тис. тонн вугілля. З цього забою гірники планують видобувати до 2,5 тис. тонн вугілля на добу. Очікується, що розробка запасів лави триватиме понад рік.

З початку 2024 року підприємства "Метінвесту" в Україні видобули близько 698 тис. тонн вугілля, з якого вироблено майже 373 тис. тонн концентрату. До кінця року група планує видобути 5,3 млн тонн вугілля, випустити 2,8 млн тонн концентрату і ввести в експлуатацію ще два очисних забої.

У пресрелізі нагадується, що в шахтоуправлінні "Покровське" триває будівництво 11-го блоку з видобутку вугілля, який планують ввести в роботу 2025 року.

Покровська вугільна група - найбільший виробник коксівного вугілля в Україні. До складу групи входять кілька підприємств, ключові з яких - шахтоуправління "Покровське" і Свято-Варваринська збагачувальна фабрика. Підприємства видобувають і збагачують коксівне вугілля та продають вугільний концентрат. Вони розташовані на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей. Управляє українськими вугільними активами групи "Метінвест" компанія "Метінвест Покровськвугілля".

Ш/у "Покровське" (раніше - "Червоноармійська-Західна №1") - найбільший в Україні виробник коксівного вугілля.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою із видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи та США.

Основними акціонерами Metinvest B.V. є група "СКМ" (71,24%) і група "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують компанією. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".