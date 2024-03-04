Затримка бюджетного фінансування США нстворює напруження для МВФ - Шмигаль

Затримка США із виділенням допомоги Україні на поточний рік непокоїть і Міжнародний валютний фонд (МВФ), від якого Київ очікує отримати цьогоріч у рамках програми розширеного фінансування EFF $5,4 млрд із необхідних $37 млрд, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у понеділок.

"Чотирирічна програма МВФ передбачає підтримку всіх країн G7, Євросоюзу і країн G7, і тому затримка американської допомоги напружує не лише нас, а напружує і Міжнародний валютний фонд щодо частини програми МВФ, яка розрахована на підтримку партнерів", - сказав він на пресконференції в Києві.

Шмигаль нагадав, що Україна, як і раніше, розраховує на отримання $11,8 млрд бюджетної підтримки США у 2024 році, і її отримання протягом року є критично важливим, як і близько $50 млрд військової підтримки.

Він висловив оптимізм з приводу того, що США таки ухвалять рішення про виділення допомоги Україні цього року.

Прем'єр також наголосив, що в березні-початку квітня Україна розраховує отримати $0,9 млрд четвертого траншу за програмою EFF МВФ, бридж-транш ЄС за Ukraine Facility EUR4,5 млрд і приблизно $2 млрд від Японії та Норвегії, що надасть змогу перекрити дефіцит зовнішнього фінансування, який виник на початку року.

Як повідомлялося, Сенат США в лютому ухвалив законопроєкт щодо додаткових оборонних витрат на $95 млрд, куди, зокрема, входять близько $60 млрд для України (з них $7,85 млрд на бюджетну підтримку) і близько $14 млрд для Ізраїлю. Потім документ вирушив на розгляд Палати представників. Однак палата пішла на перерву до 28 лютого, так і не провівши голосування з цього питання, і строки його розгляду, як і раніше, не зрозумілі.

Як повідомлялося, чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $122 млрд. Перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (приблизно $881-890 млн за тодішнім курсом) - на початку липня і в середині грудня 2023 року.