Швейцарія підтримала 13-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Влада Швейцарії оголосила про приєднання до 13-го пакета санкцій Євросоюзу щодо Росії, схваливши як розширення санкційного списку, так і передбачені ним обмежувальні торговельні заходи.

"Міністерство економіки, освіти і науки Швейцарії, яке відповідає за санкції, ухвалило рішення про введення подальших санкцій проти Росії. Таким чином, Швейцарія приєднується до 13-го пакета санкцій Європейського союзу", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті Федеральної ради Швейцарії.

Зокрема, Швейцарія розширила санкційні списки, включивши до них ще 106 фізичних і 88 юридичних осіб.

Крім того, Швейцарія запровадила додаткові торговельні санкції, "щоб ще більше перешкодити Росії купувати важливі для промисловості товари і технології для російських збройних сил".

Список товарів, що підпадають під заборону на експорт, також розширився: наприклад, Швейцарія, згідно з 13-м пакетом санкцій, заборонила продаж і експорт у Росію компонентів, які використовуються під час проєктування і виробництва БПЛА.

Санкційні заходи набувають чинності о 18:00 1 березня.

23 лютого ЄС затвердив 13-й пакет санкцій проти Росії. До санкційного списку потрапили 106 фізичних і 88 юридичних осіб. У ЄС пояснили, що, зокрема, ввели санкції проти 10 російських фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із ймовірними поставками озброєння з КНДР у Росію.

Обмежувальні заходи також запровадили проти міністра оборони КНДР Кан Сун Нама і кількох білоруських компаній і фізосіб за "надання підтримки збройним силам Росії".

До "чорних списків" ЄС також додали 27 структур, які "безпосередньо надають підтримку" російському ОПК.

Крім того, новий пакет санкцій передбачає розширення обмежень на експорт низки товарів, які потрібні для виробництва безпілотників. Зокрема, ЄС ввів заборону на експорт електронних трансформаторів, статичних перетворювачів та індукторів, які можуть використовуватися як компоненти БПЛА.

Крім цього, запровадили заборону на алюмінієві конденсатори, які можна застосовувати у військовій сфері.

Рада ЄС також постановила, що обмеження у сфері імпортно-експортного контролю в межах 13-го пакета санкцій поширяться на деякі компанії з Китаю, Індії, Сербії, Казахстану, Таїланду, Туреччини, Шрі-Ланки.

Крім того, Рада ЄС додала Велику Британію до партнерів Євросоюзу, які беруть участь у санкційних заходах проти РФ у сфері імпорту чорних металів.