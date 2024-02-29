Україна і Туреччина домовилися про продовження "транспортного безвізу"

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України домовилося з Міністерством транспорту та інфраструктури Туреччини про продовження лібералізації вантажних перевезень, повідомила пресслужба Мінвідновлення в четвер.

Згідно з повідомленням відомства, "транспортний безвіз", або лібералізація вантажних перевезень із Туреччиною, охоплює двосторонні вантажні перевезення та перевезення транзитом.

"З усього експорту, що ми поставляємо до Туреччини, близько 15% – автомобільним транспортом. Турецькі компанії імпортують до нас саме автомобільним транспортом майже 60% з усього обсягу товарів", - зазначив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

У результаті домовленості сторонам більше не потрібен дозвіл для виконання вантажних і транзитних перевезень. Водночас, бездозвільний проїзд діє також для в'їзду порожніх вантажівок.

Крім цього, Мінвідновлення домовилося з турецькою стороною про збільшення кількості дозволів на вантажні перевезення до/з третіх країн та автобусні перевезення до 3,5 тис. дозволів і 400 дозволів відповідно.

"Ведемо роботу, щодо можливостей виконання нерегулярних перевезень – домовились про 400 дозволів на такі поїздки. Найближчим часом частина цих дозволів буде доставлена до України для видачі перевізникам", - наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Як повідомлялося, лібералізація вантажних перевезень доступна з 35 країнами, включно з країнами Європейського Союзу. Минулого року команді Мінвідновлення вдалося домовитися про можливість із Норвегією, Північною Македонією та продовжити відповідну угоду з Молдовою.