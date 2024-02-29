Економіка

17:35 29.02.2024

Кабмін дозволив продаж валюти для оплати нерегулярних авіаперевезень і підготовки персоналу авіакомпанії "Україна"

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Кабмін дозволив продаж валюти для оплати нерегулярних авіаперевезень і підготовки персоналу авіакомпанії "Україна"

Кабінет Міністрів вніс нерегулярні авіаційні перевезення, теоретичну і практичну підготовку льотного складу державного авіапідприємства "Україна" до переліку критичних послуг, які можуть імпортуватися.

Відповідні правки до постанови №153 від 24 лютого 2022 року "Про окремі питання забезпечення здійснення імпорту" внесено згідно з постановою №203 Кабміну від 23 лютого 2024 року.

Включення цих послуг до переліку критичного імпорту надасть змогу закуповувати валюту для їх оплати.

Крім цього, уряд дозволив оплату участі у виставках SECUREX 2024 у Познані 23-25 квітня цього року і MILIPOL 2024 у Парижі в листопаді, а також SHOT SHOW у Лас-Вегасі в січні 2025 року.

Як повідомлялося, уряд за рекомендацією Національного банку зберігає обмеження на послуги та роботи, під імпорт яких може закуповуватися валюта, влітку 2022 року відмовившись від переліку критичного імпорту товарів.

Державне авіапідприємство "Україна" - українська авіакомпанія, заснована 1997 року для обслуговування вищого керівництва держави. Підпорядкована Державному управлінню справами. Не виконує регулярних авіаперевезень.

З початку війни повітряний простір України закрито для цивільних рейсів. 

Теги: #валюта #авіа #послуги

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