Економіка

10:46 28.02.2024

Аграрний комітет Європарламенту запропонував радикально підвищити захисні механізми від української агропродукції

2 хв читати
Аграрний комітет Європарламенту запропонував радикально підвищити захисні механізми від української агропродукції

Фермерські організації ЄС привітали голосування в комітеті з питань сільського господарства Європейського парламенту, який закликав посилити гарантії проти імпорту українських агропродуктів після нещодавньої пропозиції Європейської комісії продовжити лібералізацію торгівлі з Україною, повідомляє Euractiv.

Комітет з питань сільського господарства Європарламенту в понеділок увечері схвалив висновок, що відповідає вимогам європейських фермерів та який буде передано комітету з питань торгівлі, що може взяти до уваги або не брати поправок, пише джерело.

Згідно з висновком, схваленим депутатами Європарламенту, захисні заходи мають охоплювати всі сектори, тоді як "екстрене гальмо", призначене для відновлення мит на м'ясо птиці, яйця і цукор, має бути розширено на зернові, мед й олійні культури.

Депутати Європарламенту з питань сільського господарства виступили з пропозицією скоригувати запропоновані Європейською Комісією і використовувати як тригер для механізму "екстреного гальма" середні дані рівня імпорту за 2021-2022 рр. (довоєнний рівень - ІФ-У) замість ліберальних даних за 2022-2023 рр.

Крім того, євродепутати з аграрного комітету запропонували використовувати кошти з 50-мільярдного фонду для України на закупівлю і зберігання продовольства, імпортованого з Києва, для стабілізації ринкових цін у разі надмірного напливу продовольчих товарів.

Провідні європейські асоціації Copa-Cogeca, переробники й трейдери м'яса птиці в ЄС, виробники цукру, виробники кукурудзи, виробники буряків, а також спілка оптових продавців яєць птиці та дичини у спільному пресрелізі заявили, що голосування комітету з питань сільського господарства доводить, що "компроміс щодо торговельних заходів стосовно України можливий" і комітет із питань торгівлі "має черпати з цього натхнення".

Як повідомлялося, наприкінці січня Європейська комісія офіційно запропонувала ще на рік подовжити призупинення імпортних квот і мита для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали кілька країн Європейського Союзу.

Попри включення до пропозиції ЄС захисних заходів проти надмірного імпорту продовольства, шість основних асоціацій фермерів і виробників продуктів харчування ЄС заявили, що ці заходи становлять загрозу для стабільності ринку продовольчих товарів ЄС.

 

Теги: #україна #єс #агропродукція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:59 28.02.2024
ПОВІТРЯНА ТРИВОГА В ПІВДЕННИХ І ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЯХ, РАКЕТНА НЕБЕЗПЕКА - ПС ВСУ

ПОВІТРЯНА ТРИВОГА В ПІВДЕННИХ І ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЯХ, РАКЕТНА НЕБЕЗПЕКА - ПС ВСУ

02:16 28.02.2024
Унаслідок падіння уламків дрона в Одесі виникла пожежа - Сили оборони півдня України

Унаслідок падіння уламків дрона в Одесі виникла пожежа - Сили оборони півдня України

02:09 28.02.2024
Зеленський прибув із візитом до Албанії

Зеленський прибув із візитом до Албанії

23:30 27.02.2024
У Сумській області було близько 300 вибухів, обстрілу зазнали 13 громад, двоє людей загинули, вісім поранені

У Сумській області було близько 300 вибухів, обстрілу зазнали 13 громад, двоє людей загинули, вісім поранені

22:41 27.02.2024
ВИБУХИ В ОДЕСІ - СУСПІЛЬНЕ

ВИБУХИ В ОДЕСІ - СУСПІЛЬНЕ

22:31 27.02.2024
"Укрзалізниця" подала на конкурс CEF проекти на EUR80 млн

"Укрзалізниця" подала на конкурс CEF проекти на EUR80 млн

03:21 27.02.2024
Макрон не виключає відправлення західних військ в Україну в майбутньому, але наголошує на відсутності консенсусу

Макрон не виключає відправлення західних військ в Україну в майбутньому, але наголошує на відсутності консенсусу

02:54 27.02.2024
У Полтавській області влучень в об'єкти не зафіксовано - голова ОВА

У Полтавській області влучень в об'єкти не зафіксовано - голова ОВА

02:07 27.02.2024
Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності

Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності

01:12 27.02.2024
Найближчим часом Захід зможе підготувати суттєві поставки боєприпасів для України - Дуда

Найближчим часом Захід зможе підготувати суттєві поставки боєприпасів для України - Дуда

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Чеський RegioJet здійснив тестову залізничну поїздку за маршрутом Кошиці-Чоп

Мінагрополітики: 90% усієї української агропродукції експортується Чорним морем

Єллен закликає поквапитися з вирішенням питання використання заморожених активів РФ

Голова ФГВФО заявляє про тиск з боку пов'язаних осіб банків, що ліквідуються

Енергетики під'єднали за резервною схемою водоканал у Нікополі та частково повернули світло в Херсоні після обстрілів РФ - Міненерго

ОСТАННЄ

У "Стальканата" виникли затримки з експортом в ЄС через блокаду на польському кордоні

ЗЗФ має намір простоювати і в березні

НБУ у вівторок послабив офіційний курс гривні на 9 коп.

Україна стала 20-м членом Кернської групи у складі СОТ

Австралійський Minderoo Foundation виділив 5 млн австралійських доларів на розмінування українських сільгоспземель

"Аврора мультимаркет" запустила розподільчий центр у Румунії

Чеський RegioJet здійснив тестову залізничну поїздку за маршрутом Кошиці-Чоп

Уряд України затвердив необхідний для впровадження Європейського цифрового гаманця порядок

Мінагрополітики: 90% усієї української агропродукції експортується Чорним морем

Єллен закликає поквапитися з вирішенням питання використання заморожених активів РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА