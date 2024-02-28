Аграрний комітет Європарламенту запропонував радикально підвищити захисні механізми від української агропродукції

Фермерські організації ЄС привітали голосування в комітеті з питань сільського господарства Європейського парламенту, який закликав посилити гарантії проти імпорту українських агропродуктів після нещодавньої пропозиції Європейської комісії продовжити лібералізацію торгівлі з Україною, повідомляє Euractiv.

Комітет з питань сільського господарства Європарламенту в понеділок увечері схвалив висновок, що відповідає вимогам європейських фермерів та який буде передано комітету з питань торгівлі, що може взяти до уваги або не брати поправок, пише джерело.

Згідно з висновком, схваленим депутатами Європарламенту, захисні заходи мають охоплювати всі сектори, тоді як "екстрене гальмо", призначене для відновлення мит на м'ясо птиці, яйця і цукор, має бути розширено на зернові, мед й олійні культури.

Депутати Європарламенту з питань сільського господарства виступили з пропозицією скоригувати запропоновані Європейською Комісією і використовувати як тригер для механізму "екстреного гальма" середні дані рівня імпорту за 2021-2022 рр. (довоєнний рівень - ІФ-У) замість ліберальних даних за 2022-2023 рр.

Крім того, євродепутати з аграрного комітету запропонували використовувати кошти з 50-мільярдного фонду для України на закупівлю і зберігання продовольства, імпортованого з Києва, для стабілізації ринкових цін у разі надмірного напливу продовольчих товарів.

Провідні європейські асоціації Copa-Cogeca, переробники й трейдери м'яса птиці в ЄС, виробники цукру, виробники кукурудзи, виробники буряків, а також спілка оптових продавців яєць птиці та дичини у спільному пресрелізі заявили, що голосування комітету з питань сільського господарства доводить, що "компроміс щодо торговельних заходів стосовно України можливий" і комітет із питань торгівлі "має черпати з цього натхнення".

Як повідомлялося, наприкінці січня Європейська комісія офіційно запропонувала ще на рік подовжити призупинення імпортних квот і мита для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали кілька країн Європейського Союзу.

Попри включення до пропозиції ЄС захисних заходів проти надмірного імпорту продовольства, шість основних асоціацій фермерів і виробників продуктів харчування ЄС заявили, що ці заходи становлять загрозу для стабільності ринку продовольчих товарів ЄС.