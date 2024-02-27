Економіка

20:44 27.02.2024

НБУ у вівторок послабив офіційний курс гривні на 9 коп.

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НБУ у вівторок послабив офіційний курс гривні на 9 коп.

Національний банк України (НБУ) після зміцнення офіційного курсу гривні на 2 коп. у понеділок відпустив його у вівторок на 9 коп. - до 38,4249 грн/$1, свідчать дані на сайті регулятора.

Довідкове значення курсу нацвалюти, яке встановлює Нацбанк на 12:00, у вівторок підвищилося на 18 коп. - до 38,2390 грн/$1.

Отже, зниження гривні з початку року становило 1,1%, або 42 коп. З моменту ж переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості офіційний курс гривні впав на 5%, або на 1 грн 86 коп.

Водночас на готівковому ринку у вівторок курс нацвалюти послабився на 6 коп. проти попереднього дня - до 38,70 грн/$1.

Як повідомлялося, чистий продаж доларів НБУ восьмого тижня 2024 року зріс до $647,8 млн із $322,3 млн тижнем раніше.

За підсумками січня чистий продаж НБУ знизився до $2,53 млрд із $3,55 млрд у грудні, $2,45 млрд у листопаді та $3,34 млрд у жовтні. Однак через падіння зовнішньої підтримки з $5 млрд у грудні до $0,4 млрд у січні міжнародні резерви України за минулий місяць скоротилися на 4,9%, або на $1,98 млрд грн, - до $38,525 млрд.

Теги: #гривня #курс

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