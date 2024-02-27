Економіка

19:39 27.02.2024

Чеський RegioJet здійснив тестову залізничну поїздку за маршрутом Кошиці-Чоп

2 хв читати
Чеський RegioJet здійснив тестову залізничну поїздку за маршрутом Кошиці-Чоп

Чеський залізничний оператор RegioJet у вівторок здійснив тестову поїздку за маршрутом Кошиці (Словаччина) - Чоп (Україна), на форумах залізничників з'явилися фотографії поїзда компанії на станції Чоп.

Джерело агентства "Інтерфакс-Україна" в компанії підтвердило, що у вівторок відбулася тестова поїздка поїзда RegioJet за маршрутом Кошиці-Чоп.

"Вона минула успішно. У результаті всі необхідні параметри підтверджено", - повідомив співрозмовник агентства.

Отримати офіційні коментарі в компанії наразі не вдалося.

Раніше голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко повідомив, що "Укрзалізниця" уклала контракт із чеським залізничним оператором RegioJet, який почне здійснювати рейси за маршрутом Чоп-Прага з березня.

Зі свого боку в RegioJet повідомляли, що завершили підготовку до запуску сполучення Чоп-Кошиці-Прага. Компанія найближчим часом планує запустити другий поїзд із Праги в Україну за новим маршрутом Прага-Кошиці-Чоп, тоді як наразі її поїзди курсують до польського Перемишля, звідки здійснюється пересадка на поїзди "Укрзалізниці". Було отримано всі необхідні дозволи від залізничних адміністрацій Чехії та Словаччини. У компанії заявляли, що терміни запуску поїзда залежать від "Укрзалізниці".

Раніше "Укрзалізниця" анонсувала запуск поїзда з Чопа до Праги в партнерстві з RegioJet із середини листопада, однак запуск дещо затягнувся.

Власник RegioJet Радим Янчура в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" зазначав, що рейс Чоп-Прага матиме три вагони на 140 місць, із них 80 місць - у спальних вагонах, 60 - у вагонах із місцями для сидіння.

За його словами, ціна квитка становитиме близько EUR25. У його вартість входитиме безкоштовна вода, кава, доступ до Wi-Fi. Час у дорозі - 13 годин 30 хвилин, включно з паспортним контролем на словацькому кордоні. Вагони з Чопа прямуватимуть у складі поїзда Прага-Кошиці, який складається з 18 вагонів. Пасажири будуть забезпечені сніданком і вечерею.

Янчура уточнив, що RegioJet отримуватиме доходи від перевезень, але вноситиме для "Укрзалізниці" плату за доступ до інфраструктури.

Теги: #поїзд #чехія #regiojet

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:08 19.02.2024
"УЗ" повідомила деталі блокади польськими протестувальниками поїзда №119 Київ-Хелм із пасажирами

"УЗ" повідомила деталі блокади польськими протестувальниками поїзда №119 Київ-Хелм із пасажирами

21:54 17.02.2024
У Мюнхені Зеленський провів зустріч із президентом Чехії Павелом

У Мюнхені Зеленський провів зустріч із президентом Чехії Павелом

15:30 17.02.2024
Чехія з партнерами шукає фінансування для якнайшвидшого постачання Україні 800 тис. снарядів 122 мм і 155 мм із третіх країн - президент Павел

Чехія з партнерами шукає фінансування для якнайшвидшого постачання Україні 800 тис. снарядів 122 мм і 155 мм із третіх країн - президент Павел

14:55 07.02.2024
RegioJet почне виконувати рейси в напрямку Чоп-Прага із березня - голова правління УЗ

RegioJet почне виконувати рейси в напрямку Чоп-Прага із березня - голова правління УЗ

13:06 05.02.2024
RegioJet у 2023 р. перевіз між Україною та ЄС 230 тис. пасажирів

RegioJet у 2023 р. перевіз між Україною та ЄС 230 тис. пасажирів

01:43 03.02.2024
Чехія закликає країни ЄС закупити майже 500 тис. боєприпасів для України поза блоком

Чехія закликає країни ЄС закупити майже 500 тис. боєприпасів для України поза блоком

14:41 02.02.2024
Україна заборонила ввезення яєць і птиці з Чехії через пташиний грип

Україна заборонила ввезення яєць і птиці з Чехії через пташиний грип

20:06 21.12.2023
Серед постраждалих унаслідок стрілянини в Празі, українців немає - МЗС

Серед постраждалих унаслідок стрілянини в Празі, українців немає - МЗС

19:49 21.12.2023
Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих під час стрілянини в Празі

Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих під час стрілянини в Празі

19:30 21.12.2023
Кількість загиблих під час стрілянини в Празі перевищила 15 осіб

Кількість загиблих під час стрілянини в Празі перевищила 15 осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінагрополітики: 90% усієї української агропродукції експортується Чорним морем

Єллен закликає поквапитися з вирішенням питання використання заморожених активів РФ

Голова ФГВФО заявляє про тиск з боку пов'язаних осіб банків, що ліквідуються

Енергетики під'єднали за резервною схемою водоканал у Нікополі та частково повернули світло в Херсоні після обстрілів РФ - Міненерго

Мінагрополітики розробило проєкт Стратегії продовольчої безпеки України

ОСТАННЄ

"Аврора мультимаркет" запустила розподільчий центр у Румунії

Уряд України затвердив необхідний для впровадження Європейського цифрового гаманця порядок

Мінагрополітики: 90% усієї української агропродукції експортується Чорним морем

Єллен закликає поквапитися з вирішенням питання використання заморожених активів РФ

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 38,5 тис. абонентів у Донецькій і Дніпропетровській областях

В Україні у вівторок без світла залишився 371 населений пункт, переважно через бойові дії - "Укренерго" і Міненерго

Шмигаль наполягає на необхідності запровадити санкції проти "Росатому" та відключити від системи SWIFT усі російські та білоруські банки

Голова ФГВФО заявляє про тиск з боку пов'язаних осіб банків, що ліквідуються

Польща наполягає на зміні правил торгівлі агропродукцією з Україною - польський міністр у Брюсселі

Енергетики під'єднали за резервною схемою водоканал у Нікополі та частково повернули світло в Херсоні після обстрілів РФ - Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА