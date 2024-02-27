Чеський RegioJet здійснив тестову залізничну поїздку за маршрутом Кошиці-Чоп

Чеський залізничний оператор RegioJet у вівторок здійснив тестову поїздку за маршрутом Кошиці (Словаччина) - Чоп (Україна), на форумах залізничників з'явилися фотографії поїзда компанії на станції Чоп.

Джерело агентства "Інтерфакс-Україна" в компанії підтвердило, що у вівторок відбулася тестова поїздка поїзда RegioJet за маршрутом Кошиці-Чоп.

"Вона минула успішно. У результаті всі необхідні параметри підтверджено", - повідомив співрозмовник агентства.

Отримати офіційні коментарі в компанії наразі не вдалося.

Раніше голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко повідомив, що "Укрзалізниця" уклала контракт із чеським залізничним оператором RegioJet, який почне здійснювати рейси за маршрутом Чоп-Прага з березня.

Зі свого боку в RegioJet повідомляли, що завершили підготовку до запуску сполучення Чоп-Кошиці-Прага. Компанія найближчим часом планує запустити другий поїзд із Праги в Україну за новим маршрутом Прага-Кошиці-Чоп, тоді як наразі її поїзди курсують до польського Перемишля, звідки здійснюється пересадка на поїзди "Укрзалізниці". Було отримано всі необхідні дозволи від залізничних адміністрацій Чехії та Словаччини. У компанії заявляли, що терміни запуску поїзда залежать від "Укрзалізниці".

Раніше "Укрзалізниця" анонсувала запуск поїзда з Чопа до Праги в партнерстві з RegioJet із середини листопада, однак запуск дещо затягнувся.

Власник RegioJet Радим Янчура в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" зазначав, що рейс Чоп-Прага матиме три вагони на 140 місць, із них 80 місць - у спальних вагонах, 60 - у вагонах із місцями для сидіння.

За його словами, ціна квитка становитиме близько EUR25. У його вартість входитиме безкоштовна вода, кава, доступ до Wi-Fi. Час у дорозі - 13 годин 30 хвилин, включно з паспортним контролем на словацькому кордоні. Вагони з Чопа прямуватимуть у складі поїзда Прага-Кошиці, який складається з 18 вагонів. Пасажири будуть забезпечені сніданком і вечерею.

Янчура уточнив, що RegioJet отримуватиме доходи від перевезень, але вноситиме для "Укрзалізниці" плату за доступ до інфраструктури.