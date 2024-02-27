Уряд України затвердив необхідний для впровадження Європейського цифрового гаманця порядок

Порядок ведення переліку схем електронної ідентифікації, гаманців із цифровою ідентифікацією, затверджений Кабінетом Міністрів, дає змогу впровадити нові засоби електронної ідентифікації з різними рівнями довіри й наближає Україну до впровадження Європейського цифрового гаманця.

"Уряд ухвалив постанову для подальшого розвитку сфери електронної ідентифікації, впровадження нових засобів електронної ідентифікації з різними рівнями довіри. Постанова створить передумови для впровадження в майбутньому Європейського цифрового гаманця", - повідомило Міністерство цифрової трансформації у фейсбуці у вівторок.

Постанова визначає правила створення ринку надавачів послуг з електронної ідентифікації. Користувачі електронних сервісів отримають засоби електронної ідентифікації з різними рівнями довіри відповідно до норм ЄС, зможуть обирати, де отримати засіб електронної ідентифікації, використовувати засоби електронної ідентифікації під час авторизації в різних державних електронних системах для отримання публічних послуг.

У майбутньому користувачі зможуть використовувати цифровий гаманець, який дасть змогу людям зберігати в електронній формі свої ідентифікаційні дані (еID), зручно користуватися й ділитися ними як у межах своєї країни, так і за кордоном для отримання різних видів послуг, ідеться в повідомленні Мінцифри.

У розробленні Європейського цифрового гаманця візьме участь "Дія". Після впровадження продукту українці зможуть використовувати "Дію" в ЄС, а європейці - свої цифрові гаманці в Україні, зазначено в повідомленні.