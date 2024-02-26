Держава в межах платформи "Зроблено в Україні" запустить кешбек за купівлю української продукції - Зеленський
Громадяни України зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів і послуг, вироблених в Україні, у межах нової державної програми кешбеку "Купуй українське", повідомив президент Володимир Зеленський на презентації платформи "Зроблено в Україні" в Києві.
"За купівлю певних типів зроблених в Україні товарів і послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку", - сказав глава держави.
Зеленський уточнив, що дав відповідне доручення уряду, і наразі цю програму розробляють.
За словами президента, завданням цієї програми є, "щоб українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні".
"Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Уже готують параметри українського кешбеку: фінансові й технічні", - зазначив президент.
Він додав, що необхідно постаратися, щоб програма кешбеку запрацювала вже цьогоріч.
Зеленський заявив, що новостворена платформа "Зроблено в Україні" має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави і підприємців.
Глава держави зазначив, що триває робота і над іншими державними програмами, які дадуть змогу вітчизняному виробнику масштабувати роботу.
"Це державні гранти, кредити, стимулювання виробництва, попиту через український кешбек, допомоги на зовнішніх ринках", - пояснив президент.