Економіка

14:45 25.02.2024

Україна має намір якомога швидше відновити роботу контейнерних терміналів у портах "Великої Одеси" - віцепрем'єр

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Україна має намір якомога швидше відновити роботу контейнерних терміналів у портах "Великої Одеси" - віцепрем'єр

Україна найближчими днями відправить перші судна з контейнерами Дунаєм до Констанци, а потім і вгору по Дунаю, проте в найближчих планах також відновлення роботи контейнерних терміналів у портах "Великої Одеси", повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Якнайшвидше перейдемо до експорту-імпорту за допомогою контейнерів і контейнерних терміналів, які знову запрацюють на Чорному морі", - сказав він на форумі "Україна. Рік 2024" у Києві в неділю.

За його словами, найближчим часом планується зняти ще деякі бар'єри, які даватимуть змогу експортувати більше вантажів через український морський коридор, насамперед, зернової та металургійної продукції.

Говорячи про інші плани щодо розвитку транскордонної інфраструктури, Кубраков назвав відкриття нових пунктів пропуску для автомобільного транспорту з Молдовою, Румунією, Угорщиною та Польщею.

"Чотири країни, де конкретні пункти пропуску з'являться цього року. Усе це нам допоможе трохи диверсифікувати експортні коридори", - зазначив віцепрем'єр.

Він додав, що цього року також розпочнеться будівництво першої великої ділянки європейської залізничної колії "Мостицька" - "Скнилів", яка з'єднає українську залізницю з європейською мережею.

"Це перший проєкт, ми його будуватимемо вже цього року спільно з нашими європейськими партнерами і донорами", - заявив Кубраков.

За його словами, продовжиться також розвиток Дунайського кластера, через який минулого року пройшло 30 млн тонн вантажів. Він нагадав, що за перші два роки війни там було побудовано понад 20 нових терміналів приватним сектором для експорту та імпорту різних товарів.

"Багато проєктів будуть завершуватися і нові будуватимуться цього року. Ми максимально лібералізували все, що можна. Рішення ухвалюються за день, за два місцевою владою, урядом про можливість будівництва там", - зазначив віцепрем'єр.

Теги: #одеса #порти #кубраков

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