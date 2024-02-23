Для відновлення електромереж Миколаївської області після обстрілів РФ необхідно 11,2 млрд грн - голова обленерго

Обсяг коштів, необхідний для відновлення електромереж Миколаївської області після обстрілів РФ, на сьогодні становить 11,2 млрд грн, повідомив в.о. генерального директора АТ "Миколаївобленерго" Вадим Данилків.

"Відновлювальна вартість електромереж області, щоб привести до стану, який забезпечує необхідну якість, за нашими оцінками, становить 11,2 млрд грн. Це грандіозна сума, як на сьогодні, враховуючи, що річна інвестиційна програма становить 280 млн грн", - сказав Данилків під час виставки-форуму "Електричні мережі України 2024" від Energy Club у п'ятницю.

При цьому він зазначив, що внаслідок бойових дій пошкоджено до 80% енергоінфраструктури області, й тому великим успіхом є повернення світла в населені пункти, які залишалися без нього майже рік.

"Але ми не реконструювали мережі. Вони залишаються в досить плачевному стані. Буває, на одному прольоті по п'ять скруток", - описав ситуацію голова обленерго.

У коментарі інтернет-порталу "Енергореформа" в кулуарах форуму він зазначив, що за відсутності програм страхування воєнних ризиків оператори системи розподілу, насамперед ті, що працюють у зоні бойових дій, не мають можливості залучати кредити або, наприклад, користуватися інструментами лізингу. За його словами, підвищувати тарифи для населення на е/е і споживачів - на її розподіл - "не той шлях, який зараз прийнятний".

"Наскільки має зрости наш тариф? У п’ять-шість разів? Звісно, це не вихід", - зазначив Данилків.

У таких умовах, як він вважає, єдиним джерелом фінансування відновлювальних робіт є партнерська допомога, завдяки якій компанія може реалізовувати точкові проєкти - відновлення електропостачання в конкретних населених пунктах.

"Це і програма USAID, і Фонд підтримки енергетики, який координує Міністерство енергетики, і Червоний хрест, і наші колеги з-за кордону, які надають необхідне обладнання", - розповів Данилків.

Зокрема, він зазначив, що наразі "Миколаївобленерго" очікує від найбільшої швейцарської розподільчої компанії BKW Energie AG для відновлення мереж у с. Партизанське допомоги на суму понад 80 тисяч швейцарських франків. Крім того, вона надає обладнання для укладання кабелю, комп'ютерну техніку, монітори для диспетчерської, лічильники, трансформатори тощо. Загалом від цієї компанії має надійти обладнання на суму близько 300 тис. швейцарських франків. Данилків додав, що обленерго працює над налагодженням співпраці з іншими енергокомпаніями, зокрема з данськими. Також допомагає один із німецьких благодійних фондів.

"Про якісь великі проєкти зараз говорити не будемо. Ми відновлюватимемо мережі за допомогою таких невеликих грантів у рамках мініпроєктів", - пояснив глава мережевого оператора.

Водночас він висловив думку, що вирішення проблеми страхування воєнних ризиків могло би сприяти залученню кредитів. При цьому він вважає, що після закінчення війни "випуск облігацій, фінансові лізинги - це той шлях, яким ми маємо йти".