Економіка

20:03 23.02.2024

Для відновлення електромереж Миколаївської області після обстрілів РФ необхідно 11,2 млрд грн - голова обленерго

2 хв читати
Для відновлення електромереж Миколаївської області після обстрілів РФ необхідно 11,2 млрд грн - голова обленерго

Обсяг коштів, необхідний для відновлення електромереж Миколаївської області після обстрілів РФ, на сьогодні становить 11,2 млрд грн, повідомив в.о. генерального директора АТ "Миколаївобленерго" Вадим Данилків.

"Відновлювальна вартість електромереж області, щоб привести до стану, який забезпечує необхідну якість, за нашими оцінками, становить 11,2 млрд грн. Це грандіозна сума, як на сьогодні, враховуючи, що річна інвестиційна програма становить 280 млн грн", - сказав Данилків під час виставки-форуму "Електричні мережі України 2024" від Energy Club у п'ятницю.

При цьому він зазначив, що внаслідок бойових дій пошкоджено до 80% енергоінфраструктури області, й тому великим успіхом є повернення світла в населені пункти, які залишалися без нього майже рік.

"Але ми не реконструювали мережі. Вони залишаються в досить плачевному стані. Буває, на одному прольоті по п'ять скруток", - описав ситуацію голова обленерго.

У коментарі інтернет-порталу "Енергореформа" в кулуарах форуму він зазначив, що за відсутності програм страхування воєнних ризиків оператори системи розподілу, насамперед ті, що працюють у зоні бойових дій, не мають можливості залучати кредити або, наприклад, користуватися інструментами лізингу. За його словами, підвищувати тарифи для населення на е/е і споживачів - на її розподіл - "не той шлях, який зараз прийнятний".

"Наскільки має зрости наш тариф? У п’ять-шість разів? Звісно, це не вихід", - зазначив Данилків.

У таких умовах, як він вважає, єдиним джерелом фінансування відновлювальних робіт є партнерська допомога, завдяки якій компанія може реалізовувати точкові проєкти - відновлення електропостачання в конкретних населених пунктах.

"Це і програма USAID, і Фонд підтримки енергетики, який координує Міністерство енергетики, і Червоний хрест, і наші колеги з-за кордону, які надають необхідне обладнання", - розповів Данилків.

Зокрема, він зазначив, що наразі "Миколаївобленерго" очікує від найбільшої швейцарської розподільчої компанії BKW Energie AG для відновлення мереж у с. Партизанське допомоги на суму понад 80 тисяч швейцарських франків. Крім того, вона надає обладнання для укладання кабелю, комп'ютерну техніку, монітори для диспетчерської, лічильники, трансформатори тощо. Загалом від цієї компанії має надійти обладнання на суму близько 300 тис. швейцарських франків. Данилків додав, що обленерго працює над налагодженням співпраці з іншими енергокомпаніями, зокрема з данськими. Також допомагає один із німецьких благодійних фондів.

"Про якісь великі проєкти зараз говорити не будемо. Ми відновлюватимемо мережі за допомогою таких невеликих грантів у рамках мініпроєктів", - пояснив глава мережевого оператора.

Водночас він висловив думку, що вирішення проблеми страхування воєнних ризиків могло би сприяти залученню кредитів. При цьому він вважає, що після закінчення війни "випуск облігацій, фінансові лізинги - це той шлях, яким ми маємо йти".

Теги: #відновлення #обстріли #енергоінфраструктура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:07 23.02.2024
Удару по Мирнограду на Донеччині завдано трьома ракетами, загинула людина, два будинки зруйновано повністю, пошкоджено - понад 40

Удару по Мирнограду на Донеччині завдано трьома ракетами, загинула людина, два будинки зруйновано повністю, пошкоджено - понад 40

17:14 23.02.2024
Із-під завалів розбитого дроном будинку в Дніпрі дістали тіло чоловіка

Із-під завалів розбитого дроном будинку в Дніпрі дістали тіло чоловіка

09:24 23.02.2024
Окупанти за добу 13 разів обстріляли громади Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Окупанти за добу 13 разів обстріляли громади Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

09:03 23.02.2024
Ворог уночі продовжив обстрілювати Сумську область

Ворог уночі продовжив обстрілювати Сумську область

08:58 23.02.2024
Один загиблий цивільний, ще 19 поранених за добу в Донецькій області

Один загиблий цивільний, ще 19 поранених за добу в Донецькій області

08:39 23.02.2024
Ворог випустив 1716 снарядів по Херсонській області, є загиблий і поранені

Ворог випустив 1716 снарядів по Херсонській області, є загиблий і поранені

07:42 23.02.2024
У Дніпрі через атаку БПЛА постраждали вісім осіб, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури

У Дніпрі через атаку БПЛА постраждали вісім осіб, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури

07:11 23.02.2024
Росіяни обстріляли Новотягинку на Херсонщині, є поранений

Росіяни обстріляли Новотягинку на Херсонщині, є поранений

07:00 23.02.2024
Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

10:52 22.02.2024
Унаслідок російського обстрілу в с.Львове на Херсонщині загинув місцевий житель

Унаслідок російського обстрілу в с.Львове на Херсонщині загинув місцевий житель

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна не продає своє зерно на польський ринок в останні п’ять місяців, українське зерно йде транзитом - Шмигаль на кордоні

МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 3-й перегляд програми EFF

Латвія заборонила імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції

Аграрний міністр Польщі озвучив розширений список українських агропродуктів, на які Польща хоче ввести заборону

Рада ухвалила закон про корпоративне управління держкомпаній

ОСТАННЄ

США запровадили санкції проти НСПК і низки банків РФ

Майбутні енергоблоки АЕС будуть додатково захищені на проєктному рівні - Котін

Мінекономіки визначило три ключові показники вартості розмінування

Україна не продає своє зерно на польський ринок в останні п’ять місяців, українське зерно йде транзитом - Шмигаль на кордоні

"Укрнафта" профінансувала закупівлю понад 1000 FPV-дронів для ЗСУ

13-й пакет санкцій ЄС стосовно РФ включає понад 70 найменувань товарів і технологій

Власник Concorde Capital заявляє про продовження тиску ДБР й Офісу генпрокурора на компанію

До 13-го пакета санкцій ЄС проти РФ увійшли китайські компанії RG Solutions Limited, Guangzhou Ausay Technology Co Limited, Yilufa Electronics Ltd.

Кабмін схвалив індексацію пенсій майже на 8% з 1 березня - Шмигаль

Великі компанії України стурбовані можливою затримкою оплат за купонами євробондів і за кредитами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА