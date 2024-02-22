Вартість підтримки експлуатаційної готовності українських аеропортів становить EUR52 млн на рік - ACI EUROPE

Для підтримки експлуатаційної готовності українських аеропортів потрібно EUR52 млн на рік, повідомив генеральний директор Міжнародної ради аеропортів Європи (ACI EUROPE) Олів'є Янковець в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми підрахували, що вартість підтримки експлуатаційної готовності аеропортів в Україні становить близько EUR52 млн на рік", - сказав він.

Водночас Янковець зазначив, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" у грудні отримав із бюджету близько EUR1,5 млн - цього вистачило лише на виплату зарплат персоналу й сплату податків.

"Це дуже маленькі гроші, їм потрібно набагато більше - на підтримку інфраструктури, обладнання", - вважає гендиректор ACI EUROPE.

Він нагадав, що протягом 2024-2027 років Україна отримуватиме підтримку в розмірі EUR50 млрд у рамках фонду Ukrainian Facility, який наповнюватиметься з бюджету Євросоюзу. Гендиректор ACI EUROPE закликав український уряд спрямувати частину цих коштів на підтримку експлуатаційної готовності українських аеропортів.

Він також зазначив, що не можна забувати про аеропорти, які зазнали руйнувань, зокрема в Харкові та Запоріжжі. Уже зараз потрібно починати планувати, як повертати їх до життя, додав Янковець.

Глобальна конфедерація ACI представляє аеропортову галузь у світі. Об'єднує 561 аеропорт у 54 країнах світу, ACI має представництва в Гонконгу, Панамі, Касабланці, Вашингтоні, Монреалі, Брюсселі. ACI співпрацює з урядами та європейськими установами. Зокрема, з Єврокомісією, Європейським парламентом, Європейським агентством авіаційної безпеки (EASA), проєктом SESAR, Європейською організацією з безпеки аеронавігації Eurocontrol, Міжнародною організацією цивільної авіації (ICAO).