Економіка

19:09 21.02.2024

IDS Ukraine у 2023 р. перерахувала до бюджетів усіх рівнів 800 млн грн

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IDS Ukraine у 2023 р. перерахувала до бюджетів усіх рівнів 800 млн грн

IDS Ukraine, найбільший гравець на ринку води в країні, 2023 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 800 млн грн податків, що на 101 млн грн більше, ніж 2022 року, повідомляють у релізі компанії, який має "Інтерфакс-Україна".

Згідно з прогнозами компанії, тенденція зростання сплати податків збережеться і 2024 року, оскільки в січні IDS Ukraine вже перерахувала до бюджетів різних рівнів 73,7 млн грн. Від початку повномасштабного вторгнення загальна сума сплачених IDS Ukraine податків сягнула близько 1,5 млрд грн.

Крім того, у компанії зазначили, що IDS Ukraine за останні п’ять років інвестувала в економіку України 2,3 млрд грн, з яких майже 0,5 млрд грн - з початку повномасштабного вторгнення.

Зазначено, що діяльність підприємств компанії підтримує громади міст Миргорода й Моршина, для яких заводи IDS Ukraine є важливим донором місцевих бюджетів і місцем роботи жителів.

У 2023 році IDS Ukraine випустила також новинки - енергетик "Воля" та соковмісний напій "Лимонада", запуск яких дав змогу збільшити податкові надходження до бюджетів усіх рівнів на десятки мільйонів гривень, наголосили в компанії.

"Успішна діяльність на ринку та прибутковість компанії дають змогу сплачувати необхідні для фінансування оборонних видатків податки, виплачувати заробітну плату колективу із 3 тис. людей і надавати широкий спектр гуманітарної допомоги своїм колегам, які нині захищають країну на фронті, рятувальникам і всім українцям, які страждають від вторгнення і потребують підтримки", - прокоментував результати діяльності IDS Ukraine генеральний директор Марк Ткачук.

IDS Ukraine - українська група компаній, заснована 1996 року, найбільший національний виробник бутильованих вод. До складу холдингу входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод", дистриб'юторська компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".

ГК володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" й "Аква Лайф".

Як повідомлялося, кіпрська International Distribution Systems Limited, власник найбільшого українського виробника мінеральних вод IDS Ukraine, у листопаді 2023 року потрапила під українські санкції у вигляді блокування активів, запобігання виведенню капіталів за кордон і заборони на збільшення статутного капіталу пов'язаних українських компаній.

Аналогічні санкції застосовано ще до восьми компаній: до чотирьох - Sogeral Foundation, Haberfield Limited, Slavisilla Holdings Limited і Dendar Investment Fund Limited (усі - Кіпр) - терміном 10 років, тоді як до IDS Limited і чотирьох інших - терміном на два роки. Серед останніх також Alfa Finance Holdings Limited, Erasmony Limited, Rissa Investments Limited і CTF Holdings S.A.

Більшість зазначених компаній пов'язані з Михайлом Фрідманом й іншими співвласниками "Альфа Груп".

Теги: #бюджет #податки #ids_ukraine

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