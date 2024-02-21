Машинобудівники ДТЕК для шахти "Західно-Донбаська" випустили другий прохідницький комбайн нової лінійки

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" поставили на шахту "Західно-Донбаська" прохідницький комбайн RH110, який став другим для шахти і третім комбайном нової лінійки, випуск якої розпочато минулого року.

"Третій комбайн RH110 - з модернізованим обладнанням, поліпшеним на основі аналізу експлуатації перших двох машин. Устаткування спеціально розроблено для шахти "Західно-Донбаська" з урахуванням усіх побажань замовника", - повідомляється на фейсбук-сторінці машинобудівної Corum Group.

Комбайн, зокрема, обладнано новими монтажними швидкознімними майданчиками, розробленими для збільшення швидкості аркового кріплення. Вони збільшують безпеку та підвищують ефективність роботи обладнання.

Як повідомлялося, комбайн RH110 вирізняється з-поміж попередників удосконаленою та збільшеною конструкцією виконавчого органу. Його маса майже 55 тонн - на 20% більша за попередні моделі, а електрогідравлічна частина виготовлена із використанням комплектувальних провідних європейських виробників.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнутий цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена потужність у тепловій генерації електроенергії станом на січень 2022 року становила 13,3 ГВт. У вуглевидобутку створено повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, машинобудування та сервісне обслуговування шахтного обладнання.

Як повідомлялося, в січні поточного року машинобудівники ДТЕК виготовили два комбайни для українських шахт - прохідницький і очисний, і 67 тис. деталей і комплектувальних. Загалом випущено і відремонтовано 90 од. гірничошахтної техніки.