Економіка

11:45 21.02.2024

На коордплатформі в ЄК обговорювали вимоги польських фермерів-протестувальників - Мінагрополітики України

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Уся Україна відреагувала на висипане з вагонів українське зерно - це неприпустимо. На координаційній платформі в Брюсселі представник Польщі в Європейському Союзі запевнив, що ці епізоди вже розслідують польські правоохоронні органи.

"На координаційній платформі в Брюсселі, де обговорюють питання експорту української агропродукції до Європейського Союзу, пролунали запевнення представника Польщі в ЄС, що ці епізоди вже розслідують польські правоохоронні органи", - повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич в ефірі національного телемарафону.

За його словами, матеріальну відповідальність за знищений товар, оскільки це приватноправові відносини, в яких беруть участь перевізник, замовник і постачальник продукції, вони вирішуватимуть між собою.

"Радує, що все-таки реакція польської влади на ці інциденти є. З іншого боку, на жаль, такі інциденти сильно підвищують градус емоцій не тільки в прикордонних пунктах, а й усього українського суспільства", - констатував Дмитрасевич.

Коментуючи перебіг переговорів на координаційній раді при Європейській комісії, заступник міністра розповів про "непросту розмову", під час якої кожна сторона мала свої аргументи. Усі розмови і дискусії розгорталися в контексті продовження автономних торговельних заходів і безмитної торгівлі для України на європейському ринку.

Польська сторона озвучила вимоги своїх фермерів-протестувальників, які наполягають на обмеженні перетину українсько-польським кордоном української агропродукції та пом'якшенні вимог європейського "зеленого" курсу, пояснив Дмитрасевич, водночас додавши: ще одна вимога, що прочитувалась за озвученими побажаннями, стосувалась дотацій для польських фермерів.

"Це в принципі зрозумілі вимоги щодо "зеленого" курсу і дотацій на нього для фермерів не тільки Польщі, а й Брюсселя, Німеччини, Парижа - загалом Європи. Однак, як на мене, саме в ситуації з Польщею вимоги до України вельми політизовані. Адже потрібно розуміти: вже рік експорт за сімома категоріями продуктів з України до Польщі практично не здійснюється, є транзит", - наголосив заступник міністра.

Дмитрасевич висловив упевненість, що бенефіціаром протестів у Польщі виступає РФ, і закликав знизити градус напруженості в суспільстві.

 

Теги: #польща #єс #мінагрополітики

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