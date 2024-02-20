Аграрний міністр Польщі запросив фермерів-страйкарів на переговори

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський звернувся до фермерів, які страйкують на українсько-польському кордоні, і, поінформувавши про завдання, яке ставить перед собою міністерство, запросив їх до переговорів.

"Сільськогосподарські протести вже були восени 2023 року і стали результатом помилок попереднього уряду. Фермери протестують у справедливій справі, адже підтримка сільськогосподарського виробництва визначає продовольчу безпеку країни", - йдеться у зверненні міністра, оприлюдненому на сайті Мінсільгоспу Польщі.

Секерський перелічив основні вимоги страйкарів, серед яких - спрощення "зеленого" курсу Європейської Комісії, обмеження припливу української агропродукції, а також підвищення рентабельності сільгоспвиробництва.

За його інформацією, польський уряд уже відстояв перед Єврокомісією право фермерів не скорочувати на 50% використання гербіцидів в агросекторі. Крім того, оскаржено принцип виведення з виробництва 4% орних земель під "пар".

Говорячи про українську агропродукцію, польський міністр повідомив про продовження заборони на імпорт українського зерна, ріпаку, соняшнику, пшеничного борошна, шротів, висівок і макухи.

"Ми прагнемо досягти двосторонньої угоди з Україною, яка розширила б сферу захисту ринку, внісши до неї інші чутливі продукти, такі як цукор, птиця, яйця, м'які фрукти, мед, яблучний сік, олія", - пояснив він.

Секерський зазначив, що 2022 року Польща зафіксувала загальний профіцит торговельного балансу з Україною приблизно в EUR3,5 млрд. Водночас 2023 року у вартісному виразі експорт агротоварів із Польщі в Україну становив EUR1,033 млрд, а імпорт з України - EUR1,69 млрд, відповідно, дефіцит становив EUR656 млн.

"Повне закриття кордону може призвести до припинення експорту польської сільськогосподарської продукції в Україну, що може спричинити ліквідацію багатьох робочих місць", - акцентував польський міністр.

Говорячи про плани уряду, Секерський повідомив, що 2024 року виробникам кукурудзи буде здійснено виплати, а всім фермерам у разі посухи також буде надано допомогу. Крім того, відновиться видача кредитів під 2% ліквідності.

"Ми прагнемо збільшити додаткову фінансову допомогу фермерам. Ми представили уряду фінансові потреби, що виникли в результаті програм допомоги, про які повідомили фермери, зокрема: субсидії на зернові, субсидії на добрива та збільшення субсидій на пальне до 2 злотих", - наголосив Секерський, водночас запросивши представників фермерів, які протестують, до подальших переговорів і закликавши їх мінімізувати свій тиск на суспільство.

Як повідомлялося, у Польщі з 9 лютого розпочалися страйки польських фермерів, які виступають проти скорочення євродотацій для сільського господарства, "зеленого" курсу ЄК та імпорту української агропродукції. До них уже приєдналися фермери Чехії, Болгарії та низки інших європейських країн.