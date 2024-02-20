Економіка

10:32 20.02.2024

Дефіциту е/е немає, унаслідок обстрілів відключено від газу низку споживачів у двох областях - Міненерго

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Дефіциту е/е немає, унаслідок обстрілів відключено від газу низку споживачів у двох областях - Міненерго

Дефіциту електроенергії в енергосистемі України немає, у резерві - дев'ять енергоблоків, які будуть задіяні в разі потреби, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі у вівторок, протягом доби в короткострокові ремонти виходили корпус ТЕС і турбогенератор на одній із ТЕЦ. Після усунення зауважень обладнання повернуто в роботу.

Водночас унаслідок обстрілів у Нікополі (Дніпропетровська обл.) пошкоджено розподільний газопровід низького тиску, є відключені споживачі.

Крім того, зафіксовано влучання в газопровід у Богодухівському районі (Харківська обл.). Без газопостачання залишився багатоквартирний будинок - 15 абонентів.

 

Теги: #енергетика #міненерго

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