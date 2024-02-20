Економіка

10:29 20.02.2024

NovaPay запускає продаж облігацій

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NovaPay запускає продаж облігацій

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay найближчим часом запустить продаж облігацій у своєму застосунку, попередньо - наприкінці лютого, повідомив директор інновацій платіжної системи Олексій Рубан у п'ятницю.

"...здається, наступного тижня ми продаватимемо власні облігації. За нашими дослідженнями, "Новій пошті" довіряють більше, ніж державним банкам", - сказав він на конференції FinYear, організованій виданнями "Мінфін" і finance.ua минулого тижня в Києві.

Рубан нагадав, що NovaPay з наявними в неї ліцензіями Нацбанку не може залучати депозити, проте продукт з облігаціями матиме подібні ставки.

"Це буде досить цікавий досвід, я думаю", - сказав представник компанії.

ТОВ "НоваПей Кредит", яке розмістило 2023 року дебютний і ще два публічні випуски відсоткових облігацій номінальним обсягом по 100 млн грн кожний, у першому кварталі 2024 року розпочинає розміщення ще трьох публічних випусків відсоткових облігацій серій "D", "E" і "F" таким самим номінальним обсягом.

Фондова біржа ПФТС повідомила, що з 15 лютого на ній розпочалося публічне розміщення облігації серії "D" з датою погашення 19 січня 2027 року, а з 19 лютого - облігацій серії "E" з датою погашення 19 лютого 2027 року. Номінальна відсоткова ставка за цими випусками - 18% річних, відсотковий дохід виплачується при погашенні. Номінальна вартість однієї облігації - 1 тис. грн.

Емітент раніше заявляв, що має намір активно використовувати випущені облігації в угодах РЕПО на терміни від місяця до року, створивши зручну альтернативу депозитам, і запустити їх вторинний ринок.

Теги: #облігації #novapay

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