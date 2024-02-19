Економіка

19:01 19.02.2024

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 116 тис. абонентів Донецької та Дніпропетровської областей

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"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 116 тис. абонентів Донецької та Дніпропетровської областей

У період із 12 до 18 лютого енергетики операторів системи електропередачі (ОСР) "ДТЕК Мережі" відновили електропостачання 83 населених пунктів і повернули електрику до домівок 116 тисяч сімей Донецької та Дніпропетровської областей, знеструмлених через ворожі обстріли.

У пресрелізі енергохолдингу в понеділок зазначено, що на Дніпропетровщині, яка минулого тижня зазнавала серйозних обстрілів, через ворожі атаки фіксували пошкодження мереж та обладнання. За тиждень фахівці відновили електропостачання 74 тис. будинків у регіоні.

У компанії також зазначили, що внаслідок продовження активних бойових зіткнень щодня пошкоджуються електромережі та підстанції в Донецькій області.

Фахівці ОСР відновлюють постачання світла, щойно стихають обстріли та військові дають дозвіл на виконання робіт. Минулого тижня вдалося повернути електрику до домівок 42 тис. сімей прифронтового регіону.

"Від початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 11,1 млн сімей Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донбасу та міста Києва. У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко, слова якого наведено в пресрелізі

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР енергохолдингу обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

 

Теги: #енергетика #дтек

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