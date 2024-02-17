Економіка

21:44 17.02.2024

Зеленський провів у Мюнхені зустріч із засновником гірничодобувної компанії Fortescue Metals Group

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Зеленський провів у Мюнхені зустріч із засновником гірничодобувної компанії Fortescue Metals Group

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Мюнхені з австралійським бізнесменом і філантропом, засновником однієї з найбільших гірничодобувних компаній світу Fortescue Metals Group (FMG) Ендрю Форрестом.

Як повідомила пресслужба Зеленського, президент подякував Ендрю Форресту за активну публічну підтримку України.

Також глава держави високо оцінив допомогу бізнесмена в реалізації гуманітарних проєктів в Україні, зокрема, будівництва житла для внутрішньо переміщених через війну українських родин.

Під час зустрічі окрема увага була приділена питанням відбудови України, залученню великих світових фінансових і промислових компаній до проєктів із відновлення від наслідків російської агресії.

 

 

Теги: #президент #мюнхен #зустрічі

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