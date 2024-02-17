Економіка

12:57 17.02.2024

Страхування воєнних ризиків у будівельній сфері гальмує непрозорість фінансових моделей - думка

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Страхування воєнних ризиків у будівельній сфері гальмує непрозорість фінансових моделей - думка

Страхування воєнних ризиків у будівельній сфері гальмує непрозорість фінансових моделей, повідомила співзасновниця Інституту медіації партнерства Вікторія Берещак у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що страхування воєнних ризиків у будівельній сфері, набагато складніше, ніж в агробізнесі або великій промисловості та в енергетиці. Насамперед через пошук тих фінансових інститутів, які готові надати гарантії та застрахувати майно девелоперів.

"У житловій нерухомості цей інструмент практично не використовують, зокрема через непрості відносини ринку і потенційних страхувальників: вони в мирний час не могли співпрацювати через юридичні питання і непрозорість певних процесів, особливо формування фінансового капіталу компаній, а у війну і поготів", - наголосила Берещак.

Водночас експертка зазначила, що потенційно страхування житлових проєктів, що будуються, не сильно вплине на собівартість.

"За оцінками, це приблизно 2-4% залежно від регіону (захищеність міста ППО, щільність і кількість атак, потенційні та супутні ризики з війною) і обсягів проєкту", - пояснила Берещак.

Для сегмента комерційної нерухомості страхування є важливим і потрібним інструментом насамперед для логістичних центрів.

Найчастіше розглядають під час страхування такі воєнні ризики:

-  вибух або пряме влучення боєприпасів в об'єкт, що містить вибухові речовини;

-  падіння на застраховане майно повітряних суден військових типів та/або дистанційно пілотованих об'єктів або їх частин;

-  воєнні дії на території, де розташований об'єкт/відбувається будівництво.

"Потенційно (для комерційних проєктів - ІФ-У) йдеться насамперед про співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, Світовим банком та експортно-кредитними агентствами інших держав. Нагадаю також, що у нас є закон 3497-IX (законопроєкт №9015), який суттєво розширив повноваження Експертно-кредитного агентства страхувати від воєнних ризиків інвестиції українських та іноземних компаній в Україні", - повідомила Берещак.

Теги: #страхування #будівництво #берещак

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