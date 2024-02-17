Економіка України стійка й активна - спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пріцкер

Спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, виступаючи в рамках зустрічей на Мюнхенській конференції з безпеки, відзначила "стійкість і активність" економіки України.

"Мені випала велика честь виступити на зборах Мюнхенської конференції з безпеки MSC24 у Townhall. Моїми основними тезами були: безпека та економіка взаємопов'язані; економіка України стійка й активна. Ми впливаємо вже зараз", - написала вона в соціальній мережі Х (Twitter).

Як зазначила Пріцкер, "європейці вже зробили свою частину роботи, тепер наша черга очолити її". "Оборонний сектор України - це можливість для зростання економіки країни та перемоги у війні", - наголосила вона.

Пріцкер також повідомила про зустріч із Віталієм Кличком у Мюнхені. "Економічна стійкість Києва надихає весь світ. Було дуже приємно зустрітися з Віталієм Кличком для обговорення зусиль щодо подальшого відновлення економіки та європейської інтеграції України", - написала вона.