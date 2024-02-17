Економіка

12:04 17.02.2024

Економіка України стійка й активна - спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пріцкер

1 хв читати
Економіка України стійка й активна - спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пріцкер

Спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, виступаючи в рамках зустрічей на Мюнхенській конференції з безпеки, відзначила "стійкість і активність" економіки України.

"Мені випала велика честь виступити на зборах Мюнхенської конференції з безпеки MSC24 у Townhall. Моїми основними тезами були: безпека та економіка взаємопов'язані; економіка України стійка й активна. Ми впливаємо вже зараз", - написала вона в соціальній мережі Х (Twitter).

Як зазначила Пріцкер, "європейці вже зробили свою частину роботи, тепер наша черга очолити її". "Оборонний сектор України - це можливість для зростання економіки країни та перемоги у війні", - наголосила вона.

Пріцкер також повідомила про зустріч із Віталієм Кличком у Мюнхені. "Економічна стійкість Києва надихає весь світ. Було дуже приємно зустрітися з Віталієм Кличком для обговорення зусиль щодо подальшого відновлення економіки та європейської інтеграції України", - написала вона.

 

Теги: #пріцкер #мюнхенська_конференція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:30 17.02.2024
Глава МЗС КНР заявляє про продовження зусиль щодо переговорів Росії та України

Глава МЗС КНР заявляє про продовження зусиль щодо переговорів Росії та України

14:11 17.02.2024
Міжнародна робоча група з безпеки та євроатлантичної інтеграції України провела зустріч у Мюнхені - Єрмак

Міжнародна робоча група з безпеки та євроатлантичної інтеграції України провела зустріч у Мюнхені - Єрмак

13:45 17.02.2024
У Мюнхені Зеленський зустрівся з головним виконавчим директором Alphabet і Google

У Мюнхені Зеленський зустрівся з головним виконавчим директором Alphabet і Google

13:36 17.02.2024
Зеленський у Мюнхені зустрівся з прем'єром Данії

Зеленський у Мюнхені зустрівся з прем'єром Данії

14:42 16.02.2024
Початок вступу України в НАТО буде потужним сигналом для українського суспільства та застереженням для путіна - Кличко в Мюнхені

Початок вступу України в НАТО буде потужним сигналом для українського суспільства та застереженням для путіна - Кличко в Мюнхені

15:00 15.02.2024
Віталій та Володимир Клички візьмуть участь у 60-й Мюнхенській конференції з безпеки

Віталій та Володимир Клички візьмуть участь у 60-й Мюнхенській конференції з безпеки

02:22 22.01.2024
Якщо Конгрес США схвалить допомогу Україні, це допоможе Києву отримати майже втричі більшу суму від інших донорів - Пріцкер

Якщо Конгрес США схвалить допомогу Україні, це допоможе Києву отримати майже втричі більшу суму від інших донорів - Пріцкер

09:49 16.01.2024
Рішення про використання заморожених активів РФ для України має бути колективним і буде нескоро - Пріцкер

Рішення про використання заморожених активів РФ для України має бути колективним і буде нескоро - Пріцкер

17:58 15.01.2024
Пріцкер обговорила з Федоровим цифрову трансформацію України

Пріцкер обговорила з Федоровим цифрову трансформацію України

19:07 12.01.2024
Пріцкер: Американський приватний сектор зацікавлений у роботі з Україною, для інвестицій важливо викорінити корупцію

Пріцкер: Американський приватний сектор зацікавлений у роботі з Україною, для інвестицій важливо викорінити корупцію

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Енергосистема має в резерві 12 енергоблоків генерації, дефіциту електроенергії немає - Міненерго

Місія МВФ і Україна розпочали переговори про 3-й перегляд програми EFF

Україна може отримати 1-й транш Ukraine Facility EUR4,5 млрд у першій половині березня

Камишін закликав НАТО закупити 1 млн дронів для України в українських виробників

План дій уряду на 2024 рік передбачає створення спецрежиму для підприємств оборонпрому - Шмигаль

ОСТАННЄ

Страхування воєнних ризиків у будівельній сфері гальмує непрозорість фінансових моделей - думка

Енергосистема має в резерві 12 енергоблоків генерації, дефіциту електроенергії немає - Міненерго

Місія МВФ і Україна розпочали переговори про 3-й перегляд програми EFF

РФ змінила мету атак на енергосистему України - віцепрем'єр Кубраков

Україна може отримати 1-й транш Ukraine Facility EUR4,5 млрд у першій половині березня

"Метінвест" у 2023 р. наростив виробництво ЗРК на 4%, окатків - на 66%, вугільного концентрату - на 10%

"Метінвест" у 2023 р. скоротив виробництво сталі на 31%, чавуну - на 36%, коксу - на чверть

Камишін закликав НАТО закупити 1 млн дронів для України в українських виробників

СБУ не знайшла підтвердження зв'язків BookChef із країною-агресором

"Київтеплоенерго" підтвердило відповідність безпеки праці та охорони здоров'я міжнародному стандарту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА