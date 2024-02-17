Економіка

11:58 17.02.2024

Місія МВФ і Україна розпочали переговори про 3-й перегляд програми EFF

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Місія МВФ і Україна розпочали переговори про 3-й перегляд програми EFF

Місія МВФ і представники влади України розпочали у Варшаві онлайн-переговори щодо третього перегляду програми розширеного фінансування EFF, повідомило Міністерство фінансів України в суботу.

"17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм і представники влади України розпочали переговори в контексті третього перегляду програми EFF... Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику", - ідеться в релізі.

Уточнюється, що від України у зустрічах беруть участь представники Мінфіну, Національного банку, а також інших органів влади, відповідальних за політику в галузях економіки, енергетики, боротьби та запобігання корупції, верховенства права.

Чотирирічна програма EFF була затверджена 31 березня 2023 року. Перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (близько $881-890 млн за тодішнім курсом) - на початку липня і в середині грудня.

Плановий графік програми передбачає виділення Україні ще одного траншу наприкінці лютого 2024 року за підсумками третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець грудня 2023 року.

На 2024 рік передбачено ще три транші: SDR1,670 млрд ($2,226 млрд) у середині червня, потім по SDR835 млн ($1113 млн) на початку вересня і грудня.

На 2025 рік заплановано два транші: по SDR684 млн ($912 млн) на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по SDR966 млн ($1,288 млрд).

Теги: #мвф #переговори

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