"Метінвест" у 2023 р. наростив виробництво ЗРК на 4%, окатків - на 66%, вугільного концентрату - на 10%

"Метінвест", найбільший український гірничо-металургійний холдинг, за підсумками роботи в 2023 році збільшив загальне виробництво залізорудного концентрату (ЗРК) на 4% порівняно з 2022 роком - до 11,092 млн тонн, окатків - на 66%, до 5,283 млн тонн, загальний випуск коксівного вугільного концентрату зріс на 10%, до 5,455 млн тонн.

Згідно з пресрелізом материнської компанії Metinvest B. V. про результати операційної діяльності за четвертий квартал і загалом за 2023 рік, із серпня 2023 року почав діяти морський коридор для торговельних суден, які прямують Чорним морем з або в Україну, що, зокрема, сприяло відновленню експортного маршруту морських перевезень гірничо-металургійної продукції.

Це дало змогу групі розпочати поступове збільшення завантаженості потужностей своїх гірничо-збагачувальних комбінатів. Зокрема, було збільшено видобуток на Інгулецькому ГЗК і Північному ГЗК, а також збільшено використання руди третіх осіб для виробництва концентрату на Центральному ГЗК.

У результаті за підсумками четвертого кварталу 2023 року виробництво загального залізорудного концентрату зросло на 29% порівняно з попереднім кварталом - до 3,579 млн тонн; виробництво товарної залізорудної продукції зросло на 44% - до 3,132 млн тонн, водночас більша частина цієї продукції була з високим вмістом заліза. На тлі помірного зменшення портфеля замовлень на окатки виробництво товарного концентрату зросло у 2,5 раза - до 1,839 млн тонн.

Загалом у 2023 році виробництво загального залізорудного концентрату збільшилося на 4% порівняно з попереднім роком - до 11,092 млн тонн - за рахунок збільшення видобутку на тлі розблокування українських чорноморських портів у третьому кварталі звітного року. В результаті цього, а також завдяки стабілізації електропостачання з січня 2023 року виробництво товарної залізорудної продукції зросло на 18% - до 9,354 млн тонн. Майже всю товарну залізорудну продукцію було вироблено з високим вмістом заліза.

Через переорієнтацію портфеля замовлень на користь окатків їх виробництво збільшилося на 66% - до 5,283 млн тонн. При цьому виробництво товарного концентрату зменшилося на 14% - до 4,071 млн тонн.

У четвертому кварталі 2023 року виробництво вугільного концентрату групи зменшилося на 11% порівняно з попереднім кварталом - до 1,137 млн тонн. Основним фактором цього було зменшення обсягів виробництва на 18% на Покровській вугільній групі - до 683 тис. тонн - у зв'язку зі зменшенням видобутку через, зокрема, несприятливі геологічні умови. Водночас виробництво вугільного концентрату на шахтах компанії United Coal Company (США) зросло на 2% - до 454 тис. тонн - у зв'язку з поліпшенням якісних характеристик їхнього коксівного вугілля.

У 2023 році виробництво вугільного концентрату групи зросло на 10% порівняно з 2022 роком - до 5,455 млн тонн. Цього було досягнуто переважно в результаті збільшення видобутку на Покровській вугільній групі на 26% - до 3,109 млн тонн - на тлі покращення якісних характеристик українського коксівного вугілля в середньому впродовж 2023 року порівняно з попереднім періодом.

"Метінвест" за підсумками 2022 року знизив виробництво загального залізорудного концентрату на 66% порівняно з попереднім роком - до 10,712 млн тонн, товарної залізорудної продукції на 55% - до 7,903 млн тонн, зокрема обсяги товарного концентрату - на 60%, до 4,718 млн тонн, а обсяги товарних окатків - на 45%, до 3,185 млн тонн. У 2022 році виробництво вугільного концентрату групи знизилося на 11% - до 4,959 млн тонн.

"Метінвест" складається з видобувних і металургійних підприємств, розташованих в Україні, Європі та США. Його основними акціонерами є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".