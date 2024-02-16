Економіка

18:54 16.02.2024

Камишін закликав НАТО закупити 1 млн дронів для України в українських виробників

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Камишін закликав НАТО закупити 1 млн дронів для України в українських виробників

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін закликав НАТО закупити 1 млн дронів для України в українських виробників, запевнивши в наявності необхідних можливостей і технологій.

"Вчора Єнс Столтенберг оголосив, що країни НАТО готові поставити Україні мільйон дронів - і я, як і кожен українець, вдячний за цю підтримку. Сьогодні на Мюнхенській безпековій конференції від імені всієї української оборонки закликав НАТО закупити цей мільйон дронів у українських виробників. Спроможності є, технології є, інженери є", - написав Камишін у телеграм-каналі в п'ятницю.

Він зазначив, що Україна може робити як дешеві FPV-дрони - "так і речі, що летять понад 1000 км, а ще наземні та морські. Бойові та евакуаційні, розвідувальні та ударні".

Камишін додав, що "ефективність наших дронів доведена на фронті, а їхня вартість максимально конкурентна".

"Замовити мільйон дронів в Україні - найкращий спосіб зробити більше росіян хорошими", - закликав він.

Як повідомлялося, під час зустрічі міністрів оборони держав-членів НАТО в Брюсселі партнери дали Україні зобов'язання щодо постачання дронів для ЗСУ.

Теги: #нато #дрони #камишін

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