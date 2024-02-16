Економіка

15:29 16.02.2024

"Інтергал-Буд" аналізує можливість страхування воєнних ризиків споруджуваних об'єктів

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"Інтергал-Буд" аналізує можливість страхування воєнних ризиків споруджуваних об'єктів

Компанія "Інтергал-Буд" аналізує можливість страхування воєнних ризиків об'єктів на етапі будівництва, повідомили в пресслужбі компанії.

"Ми аналізуємо, в майбутньому плануємо запускати цю опцію. А поки що, у разі, якщо якоїсь шкоди об'єкту буде завдано внаслідок агресії Росії, ремонтуємо власним коштом", - повідомила комерційний директор компанії Анна Лаєвська.

За її словами, використання страхування воєнних ризиків у девелопменті житлової нерухомості, безумовно, підвищить собівартість, однак для кінцевого споживача вплив буде незначним.

"Не суттєво, до 1-2%", - зазначила вона.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. Компанія побудувала 170 будинків, на етапі реалізації 20 житлових об'єктів. Загальна площа проєктів становить 4,6 млн кв. м.

Теги: #інтергал_буд

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