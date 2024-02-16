"Укрнафта" отримала додатковий дебіт 75 тис. куб. м газу на добу завдяки двом дотискним компресорним станціям

ПАТ "Укрнафта" встановило дві дотискні компресорні станції (ДКС) на заході та сході України й отримало додатковий дебіт 75 тис. куб. м газу на добу.

"Ці ДКС у парку обладнання "Укрнафти" відповідають за перекачування природного газу з родовищ до трубопроводів, якими ресурс подають на установки попередньої підготовки газу, після чого вже спрямовують до газопроводів і підземних сховищ", - повідомляють у пресрелізі компанії в п'ятницю.

Обидві станції орендовані, послугу оренди закуплено на відкритих торгах на державному майданчику Prozorro.

"Продуктивності компресорів, які були встановлені раніше, не вистачало, щоб передати весь необхідний обсяг. А залучення додаткових ДКС дало змогу збільшити видобуток", - зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

Як поінформували в компанії, перша установка - на сході країни - за добу додатково перекачує 15 тис. куб. газу і 1,6 тонни конденсату. Її вивантажували двома величезними автокранами через велику вагу. Друга - на заході - дала змогу досягти додаткового видобутку в розмірі 60 тис. куб. м на добу.

"Обладнання довелося транспортувати гірською місцевістю на висоту 1080 м над рівнем моря, але фахівці "Укрнафти" впоралися з непростим завданням і отримали чудові результати", - доповнили в ПАТ.

Як повідомлялося, "Укрнафта" ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, що є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі на частку корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.