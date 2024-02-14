До Дня закоханих українці купують преміальну техніку і створюють романтичну атмосферу - "Епіцентр"

За інформацією аналітичного відділу мережі торговельних центрів "Епіцентр", напередодні Дня закоханих продаж асортименту галереї "Деко" зріс на понад 10%, смартфонів - на 20%, а дрібна побутова техніка, смарт-пристрої та навушники продемонстрували приріст до попереднього тижня більш ніж на 40%.

"Цього року споживачі не просто купували подарунки для коханих, а приділяли велику увагу створенню романтичної атмосфери та святкового настрою. Ми спостерігали зростання попиту на свічки, кольорові келихи поштучно та вироби для декорування приміщень - написи "Love", сердечка, гірлянди тощо. Останнім часом естетична складова для українців відіграє важливе значення, а прикрашання оселі на свята стало своєрідним методом боротьби зі стресом", - процитовано в релізі слова директорки напряму "Деко" Марини Бевзюк.

Загалом, цього року українці активніше готувалися до Дня закоханих, ніж минулого. До традиційних сердечок, валентинок і квітів як подарунки активніше купували техніку для готування і прибирання, товари для персонального догляду та споживчу електроніку. Лідерами продажу серед дрібної побутової техніки стали кавомашини, роботи-пилососи, прасувальна система, зубні щітки, тримери, фени та стайлери. В "Епіцентрі" зазначили, що порівняно з минулим роком люди не заощаджують на приладах і віддають перевагу преміальним моделям.

Серед споживчої електроніки найбільше зріс попит на смарт-годинник і TWS навушники. Також до лідерів продажу увійшли смартфони, хоча відсоток продажу як подарунка нижчий порівняно з попередньою групою товарів.

Лідером серед символічних подарунків став брелок у вигляді серця. Крім того, до п'ятірки недорогих подарунків традиційно потрапили сковорідки, що посіли другу сходинку, декоративні подушки і подушки-обійми, пледи і декор.

Збільшився на День закоханих і попит на квіти - лідерами серед зрізаних квітів у флора-центрі "Букет" ТЦ "Епіцентр" були тюльпани і троянди.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торгових центрів у всіх регіонах країни. Внаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - дощенту знищено. На початок 2024 року в мережі працюють 72 торгові центри.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).