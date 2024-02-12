Туреччина відкрила можливість постачання газу в Європу старим балканським коридором - до 10 млн куб. м на добу

Турецький газотранспортний оператор Botas відкрив можливість постачання газу в Європу старим балканським коридором у реверсному режимі.

Оператор оголосив про можливість бронювання потужностей постачання газу з Туреччини на експорт через прикордонну точку Malkoclar-Stranca. До запуску "Турецького потоку" через цей пункт ішов газ на захід Туреччини з РФ через Україну, Молдову і Румунію. Після запуску "Газпромом" і Botas "Турецького потоку" і будівництва на території Туреччини, Болгарії, Сербії та Угорщини потужностей для його сухопутного продовження російський газ став іти у зворотному напрямку - через нову точку Malkoclar-Stranca 2.

Botas запропонував на 2024 рік бронювання потужностей в обсязі до 10 млн куб. м на добу для 1 і 4 кварталів і 11 млн куб. м на добу для 2 і 3 кварталів.

У січні поточного року Botas і болгарський газотранспортний оператор Bulgartransgaz підписали міжоператорську угоду про двосторонні поставки газу через цю точку. При цьому в напрямку Болгарія-Туреччина можливе постачання до 47 млн куб. м на добу.

Через газотранспортну мережу Туреччини може бути забезпечено доступ до природного газу з родовищ Туреччини, Азербайджану, Ірану, а також і глобального ринку СПГ через регазифікаційні термінали Туреччини, наголошувалося в повідомленні Bulgartransgaz.