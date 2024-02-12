Найактивніше в Україні розвиваються ритейлери продовольства, одягу та електроніки

Вітчизняні ритейлери продовольства, одягу та електроніки активніше за інших масштабувалися 2023 року, повідомила компанія UTG.

"У 2023 році найактивнішим був вітчизняний продовольчий ритейл із магазинами 1-2,5 тис. кв. м. Розвиток спостерігався і в групі fashion, найактивнішим був оператор Goldi - Рівненський льонкомбінат. Він відкрив за 2023 рік майже 8 тис. кв. м нових площ. Крім того, група електроніки - Comfy, "АЛЛО", Foxtrot - також відкрили понад 10 магазинів", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" директорка компанії UTG Євгенія Локтіонова.

За її словами, ритейлери, які раніше відкривалися в східних областях, змістили акценти розвитку на захід України, проте розглядають також Київ і центральні регіони країни.

Водночас більша частина українських ритейлерів залишаються малими, сімейними підприємствами через відсутність можливостей банківського кредитування бізнесу, зазначив директор департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник.

Він зазначив, що перспективи розвитку на ринку торговельної нерухомості України мають також польські та турецькі ритейлери.

"З виходом російських операторів з українського ринку, у ТРЦ звільнилися величезні площі. Коли вони звільнилися, це дало поштовх операторам, які давно спостерігали за українським ринком, насамперед, польським та турецьким операторам. Вони побачили великі перспективи для розвитку. Поступово вони поглинули вакантність, що утворилася. Однак їхні резерви закінчуються через складнощі ринку, і вони не можуть масштабуватися далі", - пояснив Олійник.

Компанія UTG створена 2001 року. Розробила понад 1,3 тис. концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії було здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.