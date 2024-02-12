ЄС вирішив відкласти окремо доходи від заморожених активів ЦБ РФ для можливого фінансування в майбутньому відновлення України

Рада ЄС ухвалила рішення відкласти окремо доходи від заморожених активів Центрального банку РФ, прибуток від яких може бути спрямований на фінансування відновлення України в майбутньому.

Відповідне рішення, так само як і постанова, що роз'яснюють зобов'язання Центральних депозитаріїв цінних паперів (Central Securities Depositaries (CSD), ЦДЦП), які володіють активами і резервами Центрального банку Росії (ЦБ РФ), котрі було іммобілізовано в результаті обмежувальних заходів ЄС, було ухвалено в понеділок Радою ЄС.

Як ідеться в понеділок у пресрелізі, поширеному Радою ЄС, це рішення "дає змогу Раді ухвалити рішення щодо можливого встановлення фінансового внеску до бюджету ЄС, зібраного коштом цього чистого прибутку, для підтримки України та її відновлення і реконструкції на більш пізньому етапі". "Цей фінансовий внесок може бути спрямований через бюджет ЄС до Фонду України, щодо якого Рада та Європейський парламент досягли попередньої угоди 6 лютого 2024 року", - наголошується в пресрелізі.

У Раді нагадали, що після того, як Росія розпочала незаконне та невиправдане повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, ЄС у координації з міжнародними партнерами вирішив заборонити будь-які операції, пов'язані з управлінням резервами, а також активами ЦБ РФ. Унаслідок цієї заборони відповідні активи, що належать фінансовим установам у державах-членах ЄС, "знерухомлені".

"Сьогоднішнє рішення, згідно з позицією G7, роз'яснює заборону на операції, а також правовий статус доходів, які отримують Центральні депозитарії у зв'язку з володінням російськими іммобілізованими активами, і встановлює чіткі правила для осіб, які володіють ними. Рада, зокрема, постановила, що ЦДЦП, які володіють активами ЦБ РФ на суму понад 1 млн євро, мають окремо обліковувати надзвичайні залишки грошових коштів, що накопичилися в результаті обмежувальних заходів ЄС, а також мають зберігати відповідні доходи окремо. Крім того, ЦДЦП забороняється розпоряджатися одержаним чистим прибутком", - пояснюють у Раді ЄС.

Ідеться також про те, що з урахуванням ризиків і витрат, пов'язаних зі зберіганням активів і резервів Центрального банку Росії, кожен Центральний депозитарій цінних паперів може "звернутися до свого наглядового органу з проханням санкціонувати випуск частини цього чистого прибутку з урахуванням дотримання статутного капіталу і вимоги до управління ризиками".