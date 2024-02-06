Глава МАГАТЕ: Брак ліцензованого персоналу на ЗАЕС - питання №1

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі назвав забезпечення окупованої росіянами Запорізької АЕС ліцензованим персоналом питанням №1, яке він має намір порушувати під час свого візиту на станцію 7 лютого.

"Питання номер один - це ліцензований персонал ЗАЕС... Питання наявності достатньої кількості українського персоналу ми вже давно порушуємо. Порівняно з нормальною кількістю фахівців, яка має бути на станції, а це понад 10 тисяч, ми спостерігаємо її суттєве скорочення, десь наполовину", - сказав він на брифінгу в Міністерстві енергетики в Києві у вівторок.

Відповідаючи на запитання журналістів про дії МАГАТЕ щодо недопущення росіянами до роботи на станції фахівців із проукраїнською позицією, він зазначив, що ця проблема "додається до нашого занепокоєння щодо ЗАЕС".

"Завтра під час мого візиту це буде одним із головних запитань, які я ставитиму нинішньому керівництву станції: як вони планують забезпечити ці посади, якими людьми, тому що це технічний персонал, який виконував певні, дуже важливі функції", - пояснив Гроссі.

Очільник Міненерго Герман Галущенко зі свого боку додав, що йдеться про приблизно 400 висококваліфікованих і ліцензованих співробітників, яких окупанти не допускають до роботи.

"Ми справді це питання сьогодні обговорювали. Це 400 працівників, яких не можна просто зняти з робочих місць. Очевидно, що ті, ким росіяни їх замінюватимуть, не матимуть ліцензії, і це, безумовно, вплине на роботу і, відповідно, на ядерну та радіаційну безпеку і взагалі на функціонування цього об'єкта", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, Гроссі в середу, 7 лютого, вчетверте очолить місію на Запорізьку АЕС із часу її окупації 4 березня 2022 року російськими військами. Перед цим він зустрівся в Києві з главою Міненерго, а також із керівниками Держатомрегулювання Олегом Коріковим і НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним.