Економіка

12:04 06.02.2024

Завдано удару по одній із підстанцій, через негоду є відключення у п’яти областях - "Укренерго"

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Завдано удару по одній із підстанцій, через негоду є відключення у п’яти областях - "Укренерго"

На сході країни, у прифронтовій зоні, ворог завдав артилерійського удару по одній із підстанцій НЕК "Укренерго".

"Персонал не постраждав, пошкоджено обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після дозволу військових", - повідомив системний оператор у вівторок.

Попри це, як зазначили в НЕК, пропускна спроможність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту.

Через погодні умови на ранок 6 лютого знеструмлені 50 населених пунктів у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Житомирській і Хмельницькій областях.

Через технічні причини є також знеструмлення в Київській області.

"Через бойові дії та інші причини на ранок без світла залишаються 352 населені пункти. Є нові пошкодження через обстріли в мережах Донецької, Харківської областей", - резюмували в "Укренерго".

Експорт електроенергії 6 лютого здійснюється в нічні години в Молдову загальним обсягом 355 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 70 МВт.

Імпорт е/е відбувається протягом доби з Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови загальним обсягом 6703 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 1154 МВт.

 

Теги: #енергетика #укренерго

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