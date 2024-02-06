Економіка

08:07 06.02.2024

Країни G7 з 20 лютого мають намір посилити санкції проти імпорту російської нафти

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Країни G7 з 20 лютого мають намір посилити санкції проти імпорту російської нафти

Японія і країни "Великої сімки" (G7) з 20 лютого планують посилити правила щодо обмеження цін на імпорт російської нафти, повідомляє Nikkei 5 лютого.

"Якщо судноплавні та страхові компанії ведуть бізнес із дистриб'юторами нафти, які імпортують російську сиру нафту, вони будуть зобов'язані отримувати від імпортера декларацію кожного разу, коли вони грузитимуть вантаж, про відповідність верхній межі", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що посилити ці заходи домовилися "Велика сімка", Європейський Союз та Австралія.

За даними видання, імпортерів, підозрюваних у перевищенні стелі цін, проситимуть надати детальну інформацію про витрати, пов'язані з експортними процедурами, транспортними витратами і страховими внесками.

 

 

 

Теги: #рф #нафта #японія #санкції

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