Дефіцит держбюджету України в січні-2023 впав до 14,9 млрд грн через брак фінансування - Мінфін

Дефіцит державного бюджету України після зростання в грудні 2023 року до рекордних 285 млрд грн порівняно зі 145,1 млрд грн у листопаді в січні цього року впав до 14,9 млрд грн, такі оперативні дані Держказначейства повідомило Міністерство фінансів у понеділок.

Воно уточнило, що за загальним фондом дефіцит скоротився з 274,4 млрд грн у грудні та 162,5 млрд грн у листопаді до 33,3 млрд грн.

Мінфін зазначив, що касові видатки держбюджету в січні впали до 169,3 млрд грн після рекорду грудня в 548,2 млрд грн і 337,9 млрд грн у листопаді.

За загальним фондом видатки скоротилися до 149,5 млрд грн із 397,7 млрд грн у грудні та 286,3 млрд грн у листопаді.

Як зазначив Мінфін, у січні 2024 року надходження до загального фонду держбюджету зменшилися до 116 млрд грн зі 127,1 млрд грн у грудні та 121,7 млрд грн у листопаді, водночас грантова міжнародна допомога скоротилася до 3,4 млрд грн із 20,5 млрд грн у грудні, тоді як у листопаді вона була відсутня.

Відомство уточнило, що податок на додану вартість (ПДВ) з вироблених в Україні товарів у січні приніс 35,1 млрд грн порівняно з 22,5 млрд грн у грудні, при цьому відшкодування ПДВ скоротилося з 10,9 млрд грн до 9,8 млрд грн.

Імпортний ПДВ додав бюджету ще 37 млрд грн (у грудні - 35,7 млрд грн), податок на прибуток підприємств - 2 млрд грн (проти 4,1 млрд грн у тому самому порівнянні), податок на доходи фізичних осіб і військовий збір - 13 млрд грн (20,9 млрд грн), рентна плата за користування надрами - 3 млрд грн (3,5 млрд грн). Акцизний податок приніс ще 12,2 млрд грн (8,3 млрд грн), ввізне і вивізне мито - 4,6 млрд грн (3,2 млрд грн).

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування в листопаді 2023 року знизилися до 34,2 млрд грн із 53,1 млрд грн у грудні, додав Мінфін.

Водночас зазначається, що Держподатслужба перевиконала місячний розпис доходів на 13,8%, або 7,3 млрд грн, тоді як Держмитслужба - на 30,3%, або 11 млрд грн.

Згідно з даними міністерства, фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету в січні 2024 року впали до 43,28 млрд грн, або на 34,6% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП у січні було отримано 32,03 млрд грн, з яких в іноземній валюті - 19,3 млрд грн, або $250 млн і EUR235 млн.

Платежі з погашення держборгу в січні-2024 становили 17,5 млрд грн, або 94,6% від плану, тоді як з обслуговування - 9,5 млрд грн, або 90,6% від плану.

Мінфін наголосив, що роловер за ОВДП у січні був повним: залучені за ОВДП кошти дали змогу повністю покрити потреби у виплаті за ними.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трлн грн (не враховують можливу грантову допомогу), видатки - 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

Водночас, за оперативними даними, доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, з яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу біля 36,6 грн/$1.