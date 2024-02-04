Економіка

13:48 04.02.2024

Корпорація "Біосфера" може придбати великого дистриб'ютора товарів для дому та гігієни "Сервіс Про"

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Корпорація "Біосфера" може придбати великого дистриб'ютора товарів для дому та гігієни "Сервіс Про"

Корпорація "Біосфера", найбільший в Україні виробник і дистриб'ютор товарів для дому та засобів гігієни, може придбати ТОВ "Сервіс Про" (Дніпро), яке у звіті за 2020 рік називало себе найбільшим дистриб'ютором товарів для дому та гігієни в Україні.

Як ідеться в повідомленні Антимонопольного комітету України на його сайті, він надав "Біосфері" дозвіл на купівлю понад 50% у капіталі ТОВ "Сервіс Про".

Згідно з даними Opendatabot кінцевим бенефіціарним власником ТОВ зі статутним капіталом виступає Тетяна Короташ. Підприємство у 2022 році скоротило виручку на 33,9% - до 2 млрд 14,02 млн грн, а його чистий збиток становив 21,60 млн грн порівняно зі 103,87 млн грн чистого прибутку роком раніше. Активи ТОВ на кінець 2022 року становили 1,18 млрд грн.

У звіті за 2020 рік, коли виручка становила 2 млрд 712,20 млн грн і чистий прибуток 153,78 млн грн, "Сервіс Про" зазначало, що представляє три основні бізнес-напрямки: товари для дому - найбільший вибір товарів для прибирання в домі та поза його межами, для приготування їжі; товари особистої гігієни - вологі серветки, ватяна гігієнічна продукція, косметичні товари, засоби інтимної гігієни, паперову продукцію та декор; товари для професійного використання.

В асортиментному ряді підприємства налічувалося майже 1000 найменувань товарів, що реалізуються як на території України, так і експортуються в 30 країн світу.

"Наша амбіція - стати найбільшим у Європі виробником і дистриб'ютором товарів для дому та гігієни, а також у перспективі 5 років вийти на ринки Північної та Південної Америки", - заявляло тоді "Сервіс Про".

Корпорація "Біосфера" працює в Україні понад 25 років. Її продукція представлена на ринках 30 країн Європи та Азії. У продуктовому портфелі - понад 2 тис. найменувань під 13 торговими марками "Фрекен БОК", Smile, Selpak, Vortex, Novita, PRO service, "ЛайКіт", Bambik тощо.

Потужності корпорації представлені чотирма заводами загальною виробничою площею 35 тис. кв. м у Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях, відкритим виробництвом у Тернополі, а також логістичними комплексами площею 30 тис. кв. м.

Завод "КПД" у Дніпрі - найбільший виробничо-логістичний комплекс корпорації площею 34 тис. кв. м, випускає пакети для сміття та вологі серветки.

Спільно з французькою Groupe Lemoine "Біосфера" також володіє заводом в Естонії з виробництва ватної продукції площею 8,5 тис. кв. м. АБР. 

Теги: #біосфера #сервис_про

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