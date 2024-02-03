"Інтерпайп НТЗ" для зниження ризиків втрати частки ринку проводить диверсифікацію поставок на експорт і модернізує виробництво

ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" ("Інтерпайп НТЗ", Дніпро) з метою мінімізації ризиків втрати частки ринку проводить диверсифікацію клієнтів шляхом виходу на додаткові ринки зарубіжних країн та вдосконалює процеси виробництва продукції.

Згідно з проміжним звітом керівництва компанії за 4-й квартал 2023 року, потенційний ризик втрати частки ринку зумовлений фактором виникнення нових підприємств-конкурентів і перерозподілу ринку, який відбувся вслід за цим. Збереження такої тенденції надалі може негативно позначитися на фінансово-господарському стані підприємства.

Уточнюється, що для мінімізації ризиків втрати частки ринку підприємство здійснює диверсифікацію клієнтської бази шляхом виходу на ринки зарубіжних країн. Так, за останні 10 років перелік покупців продукції поповнився підприємствами Казахстану, Туркменістану, Узбекистану, США, ОАЕ, Саудівської Аравії, Бразилії та Індії.

Крім того, у звіті констатується, що на діяльність великий вплив чинить зовнішня економічна обстановка і податкова політика держави. Жорстка конкуренція на внутрішньому і світових ринках змушує суспільство постійно вдосконалювати технологію виробництва продукції, підвищуючи її якість зі зниженням витрат.

Проблемними питаннями для підприємства є збільшення мита на колеса, вироблені на НТЗ для Євразійського економічного союзу (Білорусь, Казахстан, Росія, Вірменія, Киргизія) до 34,22%, зростання залізничних тарифів і цін на газ і метал, що позначається на збільшенні собівартості продукції.

На діяльність товариства можуть вплинути нестабільність законодавства, зокрема, зміна податкової політики, погіршення загальної економічної ситуації в Україні, різке збільшення вартості позикових коштів.

"Інтерпайп НТЗ" виробляє прямошовні зварні труби діаметром від 152 до 530 мм. Його виробничі потужності перевищують 850 тис. тонн.

За даними НДУ на третій квартал 2023 року, у власності ТОВ "Інтерпайп Україна" перебуває 12,0902% його акцій, KLW Limited (Кіпр) - 60,8197% і Interpipe Limited (Кіпр) - 21,8405%. Статутний капітал ПАТ "Інтерпайп НТЗ" становить 100 млн грн, номінал акції - 0,25 грн.

"Інтерпайп" - міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна компанія, що входить до десятка найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс у світі. У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його родини.