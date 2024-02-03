Економіка

12:11 03.02.2024

В енергосистемі України зафіксовано профіцит - Міненерго

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В енергосистемі України зафіксовано профіцит - Міненерго

В енергосистемі України в п'ятницю виник профіцит електроенергії. Її надлишки було передано енергосистемі Польщі, повідомило Міністерство енергетики.

За його інформацією в пресрелізі в суботу, надлишки передавали з 11.00 до 15.00 сумарною величиною постачання 1600 МВт-год.

Стосовно ситуації в енергосистемі на сьогодні, то в короткострокові ремонти вийшли два блоки ТЕС і один блок ТЕЦ, водночас після закінчення аварійних робіт до мережі під'єднано блок і корпус теплоелектростанцій.

У резерві 6 одиниць теплової генерації, які будуть задіяні в разі потреби, зазначило Міненерго.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії - 9979 МВт-год, що майже в 4 рази більше за показник п'ятниці. Також передбачається експорт до Молдови обсягом 810 МВт-год. Востаннє експорт здійснювався в перші дні січня.

Теги: #енергетика #міненерго

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