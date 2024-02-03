BAT і Philip Morris врегулювали патентний спір навколо електронних сигарет та іншої продукції

Британський тютюновий концерн British American Tobacco уклав з американською Philip Morris International глобальну мирову угоду про врегулювання патентної суперечки навколо його електронних сигарет та виробів із нагріваємого тютюну (ІНТ), йдеться в пресрелізі BAT.

Угода ставить крапку в усіх судових розглядах з питань порушення патентів і виключає можливість подання подальших позовів щодо наявних електронних сигарет та ІНТ.

Водночас вона дасть змогу обом сторонам випускати нові версії продукції.

Британський концерн назвав світову угоду найкращим шляхом до реалізації його бізнес-планів.

У 2020 році BAT подала в суд на двох своїх найбільших конкурентів, стверджуючи, що система нагрівання тютюну IQOS, розроблена Philip Morris, яку продає Altria Group, порушує її патенти в США.