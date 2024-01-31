Економіка

17:24 31.01.2024

Теплові та водопровідні мережі Києва потребують комплексної модернізації - заступник голови КМДА

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Теплові та водопровідні мережі Києва потребують комплексної модернізації - заступник голови КМДА

Мережі Києва потребують модернізації, водночас це питання виваженого і комплексного підходу, а не ситуативних рішень, повідомляють на порталі Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелєєва.

"Теплові та водопровідні мережі столиці, більшість із яких прокладено ще за радянських часів, потребують модернізації", - заявив він в ефірі радіо "Київ".

За словами Пантелєєва, до повномасштабного вторгнення Росії понад 350 км тепломереж Києва було замінено на нові та сучасні, зокрема із заміною теплових вузлів і супутнього обладнання.

"І тільки такий комплексний підхід виправдано, адже існує низка об'єктів, наприклад, міст Патона, де можлива лише повноцінна модернізація, враховуючи кількість наявних там комунікацій", - зазначив заступник голови КМДА.

За його інформацією, у середньому і на теплових, і на водопровідних мережах столиці щороку трапляється понад 2 тис. аварійних ситуацій.

"Своїми силами навіть під час війни, влітку минулого року, КП "Київтеплоенерго" замінило 40 км тепломереж. Але латати експлуатаційні пошкодження обов'язково потрібно до моменту, коли буде можливість їх замінити", - наголосив Пантелеєв.

Як він пояснив, слід розрізняти вимушені аварійні ліквідації та комплексну заміну.

При цьому заступник голови КМДА зазначив, що до повномасштабної війни йшлося про інновації та розвиток.

"Ми залучили кошти Європейського банку із реконструкції та розвитку. Але через війну є проблема їх фактичного використання", - поінформував Пантелеєв.

За його словами, до теперішнього часу вже оформлено відповідну угоду з ЄБРР, ратифіковану і затверджену Київським міським головою, на загальну суму EUR140 млн. Ці кошти мають бути спрямовані не лише на заміну мереж, а й на інші проєкти модернізації системи теплопостачання, зокрема на інструменти управління, заміну та модернізацію обладнання на ТЕЦ.

"Зараз місто сподівається, що міжнародні партнери, аналізуючи поточний стан ТЕЦ і факти пошкоджень через ворожі обстріли, розуміють необхідність спрямування цих коштів на відновлювальні роботи", - резюмував заступник голови КМДА.

Теги: #кмда #київ #жкг

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