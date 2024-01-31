Економіка

15:48 31.01.2024

Девелопери уклали перші угоди з використанням житлових сертифікатів за програмою "єВідновлення"

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Девелопери уклали перші угоди з використанням житлових сертифікатів за програмою "єВідновлення"

Українські девелопери уклали перші угоди купівлі-продажу житла з використанням житлових сертифікатів, виданих як компенсація за зруйноване житло за програмою "єВідновлення".

На сьогодні житлові сертифікати використовують для придбання квартир у готових проєктах, розповіла агентству "Інтерфакс-Україна" комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

"Здебільшого у фокусі уваги покупців доступне житло в сегментах "економ" і "комфорт". Станом на зараз у столичному регіоні до участі в програмі доступні готові помешкання в будинках, що вже отримали сертифікат про введення в експлуатацію. Однак ми плануємо розширити пропозицію об'єктами на етапі будівництва. Йдеться про проєкти у Львові", - повідомила вона.

За словами Лаєвської, перша угода в рамках програми стосувалася двокімнатної квартири з ремонтом "під ключ" у ЖК "Сирецькі сади".

Як повідомили опитані агентством "Інтерфакс-Україна" забудовники, для покупців із сертифікатами пропонують купівлю на виплат і кредитування, можливість використання сертифіката як першого внеску, а в деяких випадках - індивідуальні пропозиції та знижки.

Девелопер Alliance Novobud також уклав першу угоду за програмою "єВідновлення": трикімнатну квартиру в готовому будинку ЖК Madison Gardens у Броварах придбала з використанням житлового сертифіката сім'я з Київської області.

"Запити є, власники сертифікатів цікавляться різними форматами та класами житла. За сертифікатом "єВідновлення" можна придбати будь-яку житлову нерухомість у всіх проєктах Alliance Novobud. На кожний окремий запит у нас індивідуальні пропозиції. Наприклад, знижка, розстрочка або кредитування на залишкову суму банками-партнерами на спеціальних умовах", - розповіла CMO Alliance Novobud Ірина Міхальова.

Як повідомили у пресслужбі компанії "Ковальська Нерухомість", під час купівлі житла з використанням сертифіката в проєктах девелопера для клієнтів доступні всі наявні акції та знижки, зокрема програма лояльності для військовослужбовців і рятувальників. Також доступна опція придбання на виплат під 0% терміном до 3,5 року на суму, що перевищує вартість сертифіката.

За даними компанії, клієнти цікавляться придбанням дво-, трикімнатних квартир у готових будинках. При цьому в січні вже зарезервовано квартири під два сертифікати.

Девелопер також розраховує розширити пропозицію за рахунок споруджуваних об'єктів.

"Наразі сертифікат можна використати для придбання квартири в трьох уведених в експлуатацію будинках від "Ковальської". Активно працюємо, і незабаром з'явиться можливість застосувати сертифікат і для об'єктів, що будуються", - пояснили в компанії.

У групі компаній DIM також пропонують скористатися програмами купівлі на виплат від забудовника на термін до п'яти років у разі, якщо сума сертифіката не перевищує вартості обраної квартири. У програмі беруть участь і вже побудовані житлові комплекси в Києві та області, і будинки на фінальній стадії будівництва.

"Ми вже працюємо з першими зверненнями власників сертифікатів, які обрали квартиру в наших житлових комплексах і подали заяви на бронювання коштів. Найближчим часом чекаємо на узгодження заявок і надходження коштів", - повідомила директорка з маркетингу DIM Дарія Бедя.

Загалом опитані девелопери оцінюють програму житлових сертифікатів зі стриманим оптимізмом, відзначаючи її соціальну важливість.

"Це дуже важлива державна ініціатива, спрямована на допомогу українцям, які втратили своє житло за період повномасштабного вторгнення. Соціальну складову "єВідновлення" переоцінити складно. Однак чи матимуть сертифікати суттєвий вплив на ринок первинної нерухомості, наразі прогнозувати складно", - зазначила Лаєвська.

За словами експерта, програма сертифікатів може розвиватися за прикладом програми доступної іпотеки "єОселя", де частка угод на первинному ринку становить не більше ніж 2%.

Водночас за умови грамотного супроводу й безперебійного фінансування програма компенсацій може стати потужним драйвером ринку, вважають в Alliance Novobud.

"Такі державні програми, як "єОселя" та "єВідновлення", можуть мати значний вплив на попит і купівельну спроможність українців. Наприклад, за програмою "єОселя" за деякими проєктами маємо до 40% продажів від загального обсягу. Ринок новобудов покладає на "єВідновлення" великі сподівання", - резюмувала Міхальова.

Станом на 31 січня за програмою компенсацій "єВідновлення" реалізовано 462 сертифікати на 1,1 млрд грн, заброньовано ще 311. Загальна кількість заявок на компенсацію - 9,3 тис., сформовано 2,6 тис. сертифікатів.

Як повідомлялося, в Україні 10 травня 2023 року стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали одержувати власники пошкодженого житла.

Із 1 серпня 2023 року в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташоване на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. З 27 грудня 2023 року розпочалася видача житлових сертифікатів у "Дії".

Кабінет Міністрів на надання компенсацій за програмою "єВідновлення" у травні 2023 року виділив 4 млрд 433 млн 350,0 тис. грн, у листопаді - ще 1,5 млрд - на компенсацію пошкодженого та 2,5 млрд грн - на сертифікати за знищене майно.

Теги: #нерухомість #євідновлення

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