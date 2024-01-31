ЄК пропонує продовжити тимчасовий безмитний режим для імпорту з України та Молдови

Єврокомісія (ЄК) оприлюднила в середу пропозицію продовжити чинні заходи автономної торгівлі для українського і молдовського імпорту до ЄС і зробити тимчасовий виняток із європейських правил для фермерів Євросоюзу.

"Сьогодні комісія запропонувала продовжити призупинення мит і квот на український імпорт до Євросоюзу ще на один рік, одночасно посиливши захист чутливої сільськогосподарської продукції ЄС. Це робиться відповідно до зобов'язань ЄС підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в комюніке ЄК, опублікованому в Брюсселі.

"Паралельно комісія пропонує продовжити ще на рік призупинення дії всіх митних тарифів на молдовський імпорт, що залишаються, які діють з липня 2022 року", - йдеться в документі.

При цьому в Єврокомісії вказують на те, що хоча заходи автономної торгівлі мають основною метою підтримку України, вони також враховують інтереси фермерів ЄС. "З цією метою, а також з огляду на значне зростання імпорту деяких сільськогосподарських продуктів з України до ЄС у 2022 і 2023 рр., оновлені заходи автономної торгівлі містять посилений захисний механізм", - наголошується в повідомленні ЄК.

Згідно з поясненням Єврокомісії, це гарантує можливість ухвалення "швидких заходів щодо виправлення ситуації в разі значних збоїв на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох держав-членів".

"Щодо найчутливіших продуктів - птахівництва, яєць і цукру - передбачено екстрене гальмування, що стабілізує імпорт на середніх показниках 2022 і 2023 рр. Це означає, що, якщо імпорт цих продуктів перевищуватиме ці обсяги, мита буде відновлено для забезпечення того, щоб імпорт не перевищував значно показники попередніх років", - повідомили в Єврокомісії.

Крім того, ЄК запропонувала дозволити фермерам Євросоюзу скористатися у 2024 році відступом від правил Спільної сільськогосподарської політики ЄС, які зобов'язують їх зберігати певні території незасіяними - "під паром".

У комюніке ЄК пояснюється, що пропозиція, що її розіслали державам-членам для подальшого розгляду на їхньому рівні, "є першою конкретною політичною відповіддю на вирішення проблем доходів фермерів".

"Це також відповідає запитам, викладеним кількома державами-членами на засіданнях Ради (ЄС) із сільського господарства", - уточнюють у Брюсселі, тоді як сільгоспвиробники Бельгії готують у четвер велику маніфестацію протесту в бельгійській столиці, де відбудеться позачерговий саміт ЄС, а їхні французькі колеги мають намір блокувати Париж.