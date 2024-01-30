Польща готова допомогти українському агросектору підготуватися до вступу в ЄС - аграрний міністр

Польща готова поділитися з українськими чиновниками знаннями та досвідом підготовки свого міністерства аграрної політики та продовольства до вступу в Європейський Союз, повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський під час зустрічі у вівторок із послом України в Республіці Польща Василем Зваричем.

"Міністр Секерський (...) наголосив, що Україна є нашим стратегічним партнером, і ми хочемо вести конструктивний діалог для розв'язання проблем, що виникають", - повідомляється на офіційному сайті міністерства сільського господарства і сільського розвитку Польщі.

Український посол привітав Секерського з призначенням на посаду та висловив сподівання на співпрацю, яка буде корисна і Польщі, і Україні. Він заявив, що агропродовольчий сектор є дуже важливою частиною української економіки, а прибуток від експорту сільськогосподарської продукції робить значний внесок до державного бюджету, який сильно обтяжений війною.

Зварич також звернув увагу польського міністра, що наразі велика частина українського зерна експортується Чорним морем, але слід враховувати атаки з боку Росії.

У свою чергу Секерський заявив, що торговельні відносини Польщі з Україною мають бути вибудувані так, щоб підтримувати Україну, з одного боку, і не порушувати ринковий баланс у сусідніх країнах - з іншого. Він висловив сподівання, що робочі зустрічі команди експертів обох країн, які тривають, дадуть змогу розробити механізм ліцензування українського експорту до Польщі. Польський міністр зазначив, що перша зустріч команди з цього питання відбулася онлайн 25 січня 2024 року, наступна запланована на поточний тиждень.

Під час зустрічі також обговорювалися європейські прагнення України. Польська сторона готова поділитися з українськими урядовцями знаннями та досвідом підготовки Мінсільгоспу до вступу в Євросоюз, наголосили в польському аграрному відомстві.

Зварич також звернув увагу представника польського уряду на необхідність заборони Європейським Союзом імпорту російських продуктів харчування.

"Разом маємо працювати далі, щоб заборонити експорт продуктів харчування з терористичної Росії на ринок вільної Європи. На жаль, Росія досі заробляє мільйони на імпорті в країни вільного світу своєї, а також краденої на тимчасово окупованих територіях України сільськогосподарської продукції. Кожен куплений російський товар - це внесок у продовження злочинної російської агресії проти України", - написав він у фейсбуці за підсумками зустрічі з міністром сільського господарства Польщі.