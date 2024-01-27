Дефіциту електроенергії в суботу немає, у резерві два блоки ТЕС - Міненерго

Дефіциту електроенергії в суботу немає і не передбачається, у резерві два блоки теплової генерації, які буде під'єднано до роботи в разі потреби, повідомило Міністерство енергетики України.

За його інформацією в телеграм-каналі, минулої доби через технологічні порушення на одній із ТЕС відключався енергоблок, а на ТЕЦ - котел, але зараз роботу обладнання відновлено.

Також відключалася ТЕЦ на одному з промислових підприємств, порушень у теплопостачанні не було.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії в обсязі 10 608 МВт-год, що в 2,3 раза більше за показник у п'ятницю. Експорту вже традиційно немає.

Щодо наслідків обстрілів російських агресорів для енергосистеми, то, зокрема, пошкоджено повітряну лінію в Чернігівській області, внаслідок чого без світла залишилися 359 побутових споживачів у 6 населених пунктах. Через бойові дії пошкоджено повітряну лінію в Дніпропетровській області, знеструмлено одного юридичного споживача. У Запорізькій області залишаються без світла внаслідок бойових дій 50 населених пунктів, у Сумській - 2,2 тис. абонентів у 55 населених пунктах, у Харківській - 19,7 тис. споживачів.

Водночас Міненерго вказує і про відключення в мережах через технологічні порушення. З цієї причини в Київській області без напруги - 637 споживачів.

У Полтавській області були без світла побутові споживачі та адмінбудівлі, зокрема котельня та пологовий будинок. Усіх спочатку живили від генераторів, а пізніше - за резервною схемою.

Також міністерство вкотре повідомляє про отруєння чадним газом - цього разу в одному з населених пунктів Волинської області з багатоквартирного будинку госпіталізували чоловіка та двох дітей - 1,5 і 11 років. Загрози життю немає. Газовики перекрили та опломбували кран на газовому котлі.