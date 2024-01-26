Економіка

19:31 26.01.2024

"Інтергал-Буд" оформив першу угоду в рамках програми "єВідновлення"

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"Інтергал-Буд" оформив першу угоду в рамках програми "єВідновлення"

Компанія "Інтергал-Буд" повідомила про підписання 24 січня першої угоди на купівлю квартири в рамках програми "єВідновлення".

"Програма "єВідновлення" має надзвичайно важливе соціальне значення. Вона допомагає українцям, які втратили житло внаслідок дій країни-агресора, придбати нову домівку. Це важіль, здатний утримати громадян від подальшої еміграції, і шанс для них на нове краще життя. І ми дуже раді доєднатись до цієї ініціативи", - наводить пресслужба слова комерційної директорки компанії Анни Лаєвської.

Згідно з пресрелізом, "Інтергал-Буд" долучився до реалізації держпрограми наприкінці 2023 року, підписавши меморандум про співпрацю з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України. Але фактичне втілення другого етапу "єВідновлення" розпочалося лише зараз, коли перші власники сертифікатів за знищене житло почали обмінювати їх на нові квадратні метри, уточнює забудовник.

Перша угода в рамках "єВідновлення" в "Інтергал-Буд" стосується купівлі за сертифікат двокімнатної квартири з уже готовим оздобленням у житловому комплексі "Сирецькі сади".

"Для більшості власників сертифіката критично важливо якнайшвидше заселитись у нове помешкання. Тому пропозиція з ремонтом від забудовника є оптимальним рішенням. Це дає змогу не чекати, а одразу після отримання ключів в'їхати в нове житло. І ми очікуємо, що на первинному ринку саме квартири з ремонтом від забудовника матимуть найбільший попит", - зазначила комерційна директорка.

Уточнюється, що розмір сертифіката в рамках цієї угоди дав змогу повністю оплатити вартість квартири. Однак на випадок, коли суми компенсації від держави недостатньо, у компанії передбачено можливість використати його як перший внесок і придбати нерухомість на виплат.

Як повідомлялося, в Україні 10 травня 2023 року стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали одержувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія". З грудня розпочато виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості - максимум 350 тис. грн для квартири і 500 тис. грн - для приватного будинку. З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почнуть отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.

Із 1 серпня 2023 року в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташоване на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. З 27 грудня 2023 року розпочалася видача житлових сертифікатів у "Дії".

Станом на 24 січня українці подали 8974 заяви, і більш ніж половину (4774 заяви) вже опрацьовано, сформовано 2385 житлових сертифікатів "єВідновлення" на загальну суму 4,3 млрд грн. Близько 300 сертифікатів уже обміняно на нове житло.

Кабінет Міністрів на надання компенсацій за програмою "єВідновлення" у травні 2023 року виділив 4 млрд 433 млн 350,0 тис. грн, у листопаді - ще 1,5 млрд - на компенсацію пошкодженого та 2,5 млрд грн - на сертифікати за знищене майно.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. Компанія побудувала 170 будинків, на етапі реалізації 20 житлових об'єктів. Загальна площа проєктів становить 4,6 млн кв. м.

Теги: #інтергал_буд #євідновлення

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